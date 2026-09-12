Así será el estadio de 15.000 personas que proyecta la familia Messi a minutos de Rosario

La familia de Lionel Messi avanza con un ambicioso proyecto deportivo y urbanístico a pocos kilómetros de Rosario. Se trata de Estación Leones, un desarrollo de 52 hectáreas que tendrá como uno de sus puntos centrales un estadio multipropósito con capacidad inicial para 15.000 espectadores, destinado a convertirse en la nueva casa de Leones FC.

El proyecto fue presentado oficialmente el 9 de septiembre en La Fluvial de Rosario, ante inversores y representantes de las empresas e instituciones involucradas. Estará ubicado en Alvear, sobre la Ruta Provincial 21 y a unos 15 kilómetros de Rosario.

La iniciativa excede ampliamente la construcción de una cancha de fútbol. El masterplan combina deporte, viviendas, espacios comerciales y áreas públicas y pretende generar una nueva centralidad urbana en el corredor sur del Gran Rosario.

Cómo será el nuevo estadio del club de la familia Messi

Uno de los grandes protagonistas de Estación Leones será Leones Fútbol Club, la institución vinculada a la familia del capitán de la Selección Argentina y presidida por su hermano, Matías Messi.

El club dispondrá de nueve hectáreas dentro del complejo para desarrollar su nueva sede social y deportiva. Allí se levantará el estadio, que tendrá capacidad para unas 15.000 personas en su primera etapa.

No será pensado exclusivamente para el fútbol. La intención es que funcione como un espacio multipropósito capaz de recibir recitales, espectáculos, actividades culturales y otros eventos de gran convocatoria.

Incluso existe la posibilidad de ampliar su capacidad en el futuro. El intendente de Alvear, Carlos Pighin, explicó a Red Boing que el escenario comenzaría con 15.000 lugares pero tendría posibilidades de duplicar su tamaño.

El proyecto permitiría además que Leones FC disponga de un escenario propio para sus compromisos oficiales. El equipo compite actualmente en la Primera C de AFA y durante su desembarco en la categoría utilizó como local el estadio de Unión de Arroyo Seco.

Estación Leones: mucho más que una cancha de fútbol

El estadio será apenas una pieza de un emprendimiento de mucha mayor escala.

Estación Leones ocupará unas 52 hectáreas y combinará el sector deportivo con barrios residenciales y espacios destinados a actividades comerciales.

De acuerdo con los detalles presentados esta semana, el masterplan contempla 510 lotes: 300 pertenecerán a un barrio abierto y otros 210 estarán dentro de un barrio privado con amenities.

A ellos se sumarán ocho macrolotes comerciales de aproximadamente 1.800 metros cuadrados cada uno, destinados a grandes superficies y servicios.

El desarrollo estará a cargo de JC Basileuo SRL, mientras que EDECA SA será responsable de la construcción. Durante la presentación también se destacó que el proyecto demandará nuevas inversiones en infraestructura vial y servicios para acompañar el crecimiento del sector.

Dónde estará ubicado el estadio de Leones FC

Otro de los datos que ya se conocen es la ubicación. El emprendimiento se levantará sobre la Ruta Provincial 21, frente al Aeroclub de Alvear, en una zona situada a unos 15 kilómetros de Rosario.

Pighin anticipó que todavía quedan aspectos por resolver antes de avanzar plenamente con la obra, especialmente en materia de accesos y autorizaciones provinciales.

“La obra fina está en proceso de definición, sobre todo en el tema de los accesos y en el trabajo con todos los estamentos provinciales para las autorizaciones pertinentes”, explicó el intendente.

Por eso, aunque ya fueron presentados el masterplan y las imágenes del proyecto, todavía existen cuestiones técnicas que deberán terminar de definirse.

Leones FC, el proyecto de la familia Messi que llegó a la AFA

Leones FC nació el 2 de enero de 2015 y durante sus primeros años concentró buena parte de su actividad en la formación de futbolistas.

La institución está presidida por Matías Messi, hermano mayor de Lionel, dato que figura en los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino.

El crecimiento del club dio un salto con su incorporación al sistema de competencias de AFA y su participación en la Primera C. Actualmente cuenta con más de 350 jugadores y jugadoras, además de divisiones formativas y fútbol femenino.

La construcción de un estadio propio aparece ahora como el siguiente paso de ese crecimiento.

Cuánto tardaría en construirse el nuevo estadio

El desarrollo será progresivo y no se trata de una obra de ejecución inmediata. Las estimaciones difundidas durante la presentación ubican el horizonte de construcción en varios años, mientras terminan de resolverse permisos, infraestructura y accesos.

El objetivo final es que el estadio no tenga actividad únicamente durante los partidos de Leones FC, sino que pueda funcionar durante todo el año y atraer público de Alvear, Rosario y otras localidades de la región.

De concretarse según lo proyectado, la nueva cancha para 15.000 espectadores será una de las piezas centrales de Estación Leones, el ambicioso desarrollo con el que el club de la familia Messi busca consolidar definitivamente su crecimiento deportivo e institucional.