Lady Gaga fue mamá por primera vez: el misterio sobre su bebé y las fotos que confirmaron la noticia

Lady Gaga se convirtió en mamá por primera vez. La cantante de 40 años y su prometido, el empresario Michael Polansky, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos y fueron vistos durante un paseo con el bebé en el norte de California.

La noticia fue revelada inicialmente por la prensa estadounidense y luego confirmada por una fuente cercana a la pareja a la revista People. Por el momento, la artista mantiene un fuerte hermetismo alrededor de esta nueva etapa de su vida.

No trascendieron el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento del bebé, mientras que los representantes de Gaga tampoco realizaron hasta ahora un anuncio oficial.

Lady Gaga fue mamá: las primeras imágenes con su bebé

La noticia salió a la luz luego de que Lady Gaga y Michael Polansky fueran fotografiados durante una salida en el norte de California.

En las imágenes difundidas por Page Six, la intérprete de Bad Romance aparece llevando al bebé pegado a su pecho en un portabebés, mientras camina acompañada por su pareja.

La aparición causó sorpresa porque la cantante había mantenido durante los últimos meses un perfil mucho más reservado respecto de su vida privada.

Posteriormente, People confirmó a través de una fuente cercana que Gaga y Polansky efectivamente habían recibido a su primer hijo juntos.

El misterio alrededor del primer hijo de Lady Gaga

Hasta el momento, la pareja decidió mantener prácticamente todos los detalles relacionados con el bebé en la intimidad.

No se conoce públicamente su nombre, sexo ni cuándo nació, y tampoco existe información confirmada acerca de cómo se concretó la llegada del pequeño a la familia.

Ese último punto generó numerosas especulaciones en las redes sociales y en medios internacionales. Sin embargo, Lady Gaga y su entorno no brindaron precisiones, por lo que no existe información fiable para determinar si fue mediante un embarazo de la cantante, adopción o gestación subrogada.

La artista tampoco había anunciado previamente que estuviera esperando un hijo.

Lady Gaga había contado su enorme deseo de convertirse en madre

Aunque la llegada del bebé se mantuvo bajo absoluto hermetismo, el deseo de Lady Gaga de formar una familia no era un secreto.

A lo largo de los años, la cantante habló en distintas oportunidades sobre sus ganas de convertirse en madre. En 2020, durante una entrevista con InStyle, aseguró que estaba entusiasmada con la posibilidad de vivir esa experiencia.

Más recientemente volvió a referirse al tema. Durante una entrevista televisiva, al hablar sobre sus planes personales, definió la maternidad como el próximo gran “papel protagónico” que esperaba asumir en su vida.

Ese deseo finalmente se concretó y abre una etapa completamente nueva para una de las artistas más reconocidas de la música internacional.

Quién es Michael Polansky, la pareja de Lady Gaga

Michael Polansky, de 42 años, es un empresario e inversor tecnológico graduado en Harvard. Su perfil siempre estuvo considerablemente alejado de la exposición habitual de Hollywood.

La relación con Gaga comenzó a conocerse públicamente a comienzos de 2020, aunque habían sido vistos juntos algunos meses antes.

Con el paso del tiempo, Polansky comenzó a acompañar a la cantante en importantes eventos públicos y también adquirió un lugar relevante en su vida profesional.

La pareja se comprometió en 2024 y Gaga terminó haciendo pública la noticia durante los Juegos Olímpicos de París, cuando presentó a Polansky como su prometido.

El empresario también tuvo participación en la carrera musical de la artista. Gaga contó que fue él quien la incentivó a volver de lleno a la música pop, y Polansky incluso participó en la composición y producción de canciones de su disco Mayhem.

Una nueva etapa para Lady Gaga

La llegada de su primer hijo encuentra a Lady Gaga en uno de los momentos más importantes tanto de su carrera como de su vida personal.

La artista, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, construyó durante casi dos décadas una de las carreras más exitosas del pop internacional, con múltiples premios Grammy y un Oscar por la canción Shallow, de A Star Is Born.

Ahora, la cantante conocida mundialmente por sus fanáticos como “Mother Monster” estrena la maternidad en la vida real.

Por el momento, Gaga y Polansky eligieron preservar la intimidad del bebé y no realizaron una presentación pública ni revelaron más detalles sobre su llegada.