Diez empresarios analizan el crecimiento de Neuquén: por qué apuestan a invertir en la ciudad

Neuquén atraviesa una transformación que se refleja mucho más allá de la actividad energética. El crecimiento de Vaca Muerta, la llegada de inversiones y una demanda sostenida de viviendas, servicios e infraestructura consolidaron a la capital como uno de los principales centros económicos de la Patagonia.

Foto: Cecilia Maletti.-

Empresarios con años de trayectoria en la región coinciden en que todavía existe un enorme potencial por delante. Desde el mercado automotor hasta la construcción, el turismo, la gastronomía, la logística y el comercio, las oportunidades se multiplican, pero también plantean el desafío de acompañar ese crecimiento con mayor profesionalización, calidad e infraestructura.

Motor de la región

Edgardo Aguirre | Nippon Car

“La ciudad es uno de los epicentros del desarrollo de la Argentina actual”, sostiene Aguirre.

Con Vaca Muerta en pleno desarrollo, proyecta para los próximos 15 años un aumento de la población y de la actividad, acompañado por un mercado automotriz en expansión.

“La ciudad es uno de los epicentros del desarrollo de la Argentina actual y nuestro desafío es seguir liderando en un ecosistema que nos obliga a adaptarnos y a mejorar constantemente”. Edgardo Aguirre. Nippon Car.

El crecimiento ya está

Antonella Ferracioli | Presidente de Zona Franca Neuquén

“Invertir es elegir dónde poner el capital y por cuánto tiempo. Mi familia respondió esa pregunta hace más de un siglo y la respuesta fue Neuquén. Nosotras la seguimos respondiendo igual, con otros fundamentos.

El desafío es que la oferta esté a la altura: capital humano formado, estándares de calidad y capacidad de ejecución. El crecimiento ya está. La oportunidad es acompañarlo con proyectos bien hechos.”

“Hoy la ciudad tiene demanda real y sostenida en salud, vivienda y servicios, empujada por una población joven y una economía con motor propio. Eso permite pensar proyectos con horizonte largo”. Antonella Ferracioli.

Mercado estratégico

Lucrecia Majul | JMS Autos & Hertz Argentina

Neuquén ocupa un lugar central para la compañía: concentra cerca del 30% de sus ventas, mientras que la Patagonia representa alrededor del 50% del total.

La firma apuesta al mercado de los seminuevos con propuestas como test drives de hasta 48 horas y entrega inmediata en operaciones de contado. Cuenta con más de 1.500 vehículos entre Neuquén y Río Negro.

“El desafío hacia adelante es seguir creciendo y consolidando este modelo, acompañando el desarrollo de Neuquén y de toda la Patagonia”. Lucrecia Majul.

Centro de oportunidades

Ana Viola | Bodega Malma

“Neuquén es hoy una de las ciudades más dinámicas del país”, afirma Viola, quien destaca el lugar que está ocupando la provincia como uno de los motores económicos de Argentina.

Para Bodega Malma, estar cerca de ese centro de gravedad resulta estratégico. A la expansión económica se suma el potencial de Neuquén como puerta de entrada a experiencias turísticas.

El crecimiento del consumo, la oferta de alojamiento y una gastronomía que continuará expandiéndose abren también nuevas oportunidades para los vinos de alta calidad.

“Neuquén es hoy una de las ciudades más dinámicas del país y se consolida como uno de los motores económicos de Argentina, con nuevas oportunidades vinculadas al turismo y la gastronomía». Ana Viola.

Un nodo regional

Natalia Muguerza | Estudio Muguerza

Muguerza considera que Neuquén atraviesa una transformación económica y productiva enorme. El desafío, plantea, es conseguir que el impulso de Vaca Muerta trascienda al Oil & Gas.

Ese crecimiento ya se traduce en nuevas empresas, operaciones y una mayor demanda de infraestructura, logística y servicios profesionales de comercio exterior.

“Tenemos una oportunidad histórica para transformar a Neuquén no solamente en una provincia productora de energía, sino en un verdadero nodo logístico, industrial y de comercio exterior de la Norpatagonia”. Natalia Muguerza.

Mucho por construir

Emilio Palferro | Todohierro

Para Palferro, Vaca Muerta es uno de los grandes motores de Neuquén, pero su impacto excede ampliamente al sector hidrocarburífero: alcanza a la vivienda, la infraestructura y los servicios.

Desde la construcción, considera que este escenario representa una oportunidad y una responsabilidad. Inversión, profesionalización, productos y mejores servicios serán claves para acompañarlo.

“Hacia los próximos años vemos una ciudad con muchísimo potencial y todavía mucho por construir” Emilio Palferro.

40 años apostando

Federico Kreplak | Blancoamor

Blancoamor nació hace cuatro décadas en Neuquén. Kreplak define a la capital como una ciudad “en crecimiento, pujante” y destaca el vínculo que la empresa construyó con los hogares neuquinos.

“Blancoamor contribuyó, contribuye desde hace 40 años a crear hogares felices”, señala sobre una historia que acompañó también la expansión de la ciudad.

Hacia adelante, plantea el desafío de reconvertirse, competir nacional e internacionalmente con productos y servicios de calidad y atender las nuevas demandas de la industria del gas y el petróleo.

La apuesta continúa

Horacio Wolf | Óptica Wolf Center

Wolf recuerda un Neuquén muy distinto: “En pleno auge de El Chocón, Neuquén se parecía al Far West con 40.000 habitantes”.

Desde entonces acompañó una expansión que define como explosiva.

Tras 56 años de permanencia, atribuye esa trayectoria al servicio y a la capacitación.

“Ahora apostamos al futuro que se avecina con nuestros trabajadores y concentrados en esta región de Vaca Muerta” Horacio Wolf.

Presente y futuro

Verónica Pemp | REBO Refrigeración

“Neuquén es hoy y es futuro”, sostiene Pemp. El motor energético y el turismo generan nuevas expectativas y alimentan una actividad comercial y productiva en expansión.

REBO Refrigeración lleva más de 70 años de trayectoria en la ciudad y fue testigo de buena parte de esa transformación.

Frente al nuevo escenario, la empresa apuesta a seguir preparándose para ofrecer mejores servicios y acompañar a sus clientes en climatización y soluciones energéticas.

“Neuquén es hoy y es futuro”: el motor energético y el turismo generan nuevas expectativas y alimentan una actividad comercial y productiva en expansión. Verónica Pemp.

Previsibilidad para crecer

Gabriel Atilio Gratti | ZOXI S.A.

La previsibilidad es clave para ZOXI S.A. En un país donde proyectar a mediano plazo suele ser complejo, Neuquén ofrece un marco institucional y económico estable, fundamental para impulsar proyectos de investigación y desarrollo con continuidad y visión de largo plazo.