Hospital Norpatagónico: qué debe cambiar en la salud de Neuquén cuando la obra esté terminada

Durante años, el Hospital Norpatagónico fue una estructura que crecía a medias en la meseta de la capital neuquina. Una obra detenida que parecía quedar cada vez más lejos de convertirse en un hospital. Ahora, el proyecto volvió a ponerse en marcha y el gobierno provincial decidió avanzar por etapas con fondos neuquinos.



La dimensión de lo que se pretende construir ayuda a entender por qué la obra es de gran impacto. El proyecto contempla unos 42.000 m² en el sector Z1 Sur. La primera etapa abarcará alrededor de 20.000 m 2 , con quirófanos, laboratorios y áreas destinadas a prestaciones de alta complejidad. Lo que se busca es que el hospital se centre más en la salud de adultos, mientras que el Castro Rendón quedaría más enfocado en pediatría.



Para un vecino de Neuquén, la importancia del proyecto no está solamente en el tamaño del edificio. Está en qué puede pasar adentro.

Retoman la obra del Hospital Norpatagónico / Foto Cecilia Maletti

El Norpatagónico fue pensado para recibir derivaciones de otros hospitales y concentrar tratamientos que requieren equipamiento y profesionales especializados. Entre las prestaciones previstas aparecen las cirugías complejas para adultos y niños, la atención de cardiopatías infantiles, los trasplantes, los tratamientos oncológicos integrales y las patologías cardiovasculares.



Eso significa que una parte de las situaciones médicas más complejas podría dejar de resolverse necesariamente fuera de la ciudad o mediante circuitos de derivación que cargan sobre otros hospitales.



Y ahí aparece uno de los puntos centrales de la obra. No se trata solamente de sumar un hospital, sino de agregar capacidad a una red que ya está siendo exigida por el crecimiento de la población local tras la llegada de nuevos habitantes y de la demanda sanitaria.



La diferencia puede sentirse especialmente en los hospitales que hoy concentran buena parte de la atención de mayor complejidad. Si determinadas cirugías, tratamientos o estudios pueden realizarse en el Hospital Norpatagónico, el efecto no queda encerrado en ese edificio: también puede liberar capacidad en otros centros de salud y permitir que cada hospital tenga más margen para atender aquello que le corresponde.