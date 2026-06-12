La minería argentina aceleró su crecimiento en abril con impulso del shale y el litio

Desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dieron a conocer los resultados oficiales del Índice de producción industrial minero (IPI minero) del mes de abril de 2026. El informe exoone que el nivel general del indicador registró una expansión mayor en comparación con el mismo mes del año 2025.

El acumulado de la serie original para el primer cuatrimestre del año consolidó un incremento del 7,4% con respecto al mismo período del ciclo anterior. En lo que respecta a la medición mensual con ajuste estacional, la serie desestacionalizada evidenció una suba del 0,7% en relación a marzo, mientras que la serie de tendencia-ciclo marcó un avance positivo del 0,4%.

En lo que respesta a la extracción de petróleo crudo y gas natural, el informe mostró un crecimiento interanual del 6,0% en abril y un acumulado cuatrimestral del 5,3%. El motor principal estuvo exclusivamente centrado en el petróleo crudo, el cual se disparó un 19,1% en el mes (con un acumulado del 17,1%).

Esta disparada del crudo se explica de forma unívoca por la consolidación de la actividad no convencional en la cuenca, donde la extracción de petróleo shale saltó un 39,2% interanual al alcanzar los 2.915,3 miles de m³, logrando compensar con creces la persistente declinación del petróleo convencional, que retrocedió un 10,0% mensual (1.299,8 miles de m³).

El gas natural tuvo una leve mejora interanual del 2,8%. La contra cara de este segmento hidrocarburífero la constituyeron los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas, cuya actividad se contrajo de forma severa un 19,8% frente a abril de 2025.

La minería química

En el segmento de extracción de minerales metalíferos los datos reflejaron una evolución favorable del 12,5% con relación a abril del año pasado, mientras que la variación acumulada anual se situó en un terreno positivo del 1,7%.

Al observar los rubros específicos, el procesamiento de plata y oro y sus concentrados reportó un alza interanual del 15,8%. El segmento de bullón dorado o doré acompañó la tendencia general con un crecimiento del 7,4%. Por el contrario, la categoría que agrupa al «Resto de los metalíferos tuvo un derrumbe interanual del 55,4%.

La extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación mostro un salto exponencial del 45,5% interanual y una variación acumulada en el primer cuatrimestre del 32,2%. Dentro de esta estructura fabril, el comportamiento de las subclases arrojó las siguientes variables directas:

Extracción de sal: Se posicionó como el rubro más dinámico al dispararse un 150,3% en abril frente a igual mes de 2025, sustentado de forma casi exclusiva por un repunte del 155,8% en el procesamiento de salmuera o soluciones saturadas de sal.

Este comportamiento estuvo traccionado de manera decisiva por el beneficio del carbonato de litio y otros minerales derivados del litio, cuya producción en volumen físico alcanzó un total de 11.466,1 toneladas en el mes bajo análisis, lo que implicó una disparada neta del 60,4% interanual y un acumulado enero-abril del 48,2%. En este mismo apartado químico, los minerales de boro crecieron un 35,9%, en tanto que la calcita o carbonato de calcio decreció un 9,5%.

Materiales de construcción y rocas ornamentales: Presentaron indicadores predominantemente negativos. La piedra caliza y el yeso avanzaron un 5,2% apuntalados por el clinker (+16,5%). No obstante, la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos cayó un 5,7% (pese a que la arena común trepó un 9,4%).

Los peores registros se localizaron en las canteras de arcilla y caolín, que retrocedieron un 17,1%, y en el rubro que agrupa al carbón, la turba y la explotación de minas n.c.p., cuya performance se contrajo un 21,6% en la comparación interanual.