ASICS K42 ya se vive a pleno a Villa La Angostura

En esta edición, la 22, los atletas podrán llegar hasta la cima del Cerro Bayo. (Prensa K42)

La adrenalina está a pleno y para ratificarlo, el ASICS K42 2025 pone primera con una novedad: ya se abrieron las inscripciones para la edición 2026, con precios promocionales. Así, a “mil por hora”, van las pulsaciones para la edición 22°, que a partir de este jueves comenzará su programa oficial, con la ceremonia de apertura.

Cinco modalidades, nuevas distancias, recorridos renovados y el mismo espíritu que caracteriza al maratón de montaña más espectacular de Sudamérica, conforman un combo ideal en este clásico del trail running, que convoca a los mejores exponentes del país y también visitas ilustres.

Los organizadores ajustan los últimos detalles en el predio del Municipal Barbagelata.

Desde este año se incorpora además el Campeonato Nacional de Atletas Másters, que consagrará a más de 66 corredores en sus respectivas distancias y categorías. Otro hito que se suma a los Sudamericanos, disputados en 2017 y 2024, y el recordado Mundial del 2019.

Toda la movida tiene como sede central al gimnasio Municipal Barbagelata, que minuto a minuto recibe a los visitantes. No sólo corredores, sino todo lo que rodea a una prueba de estas características.

La palabra de Diego Zarba, en Río Negro Radio

Diego Zarba, organizador de la prueba, tuvo un mano a mano en Río Negro Radio, que realiza una cobertura especial y marcó la importancia de renovar el K42 de manera permanente. “La carrera ha tenido versiones en el Mundial y Sudamérica, y ahora es el Campeonato Argentino Máster. Es un problema evolucionar el proyecto después de haber tenido a Kilian Jornet”, afirmó y recordó el paso del excelso atleta español que ganó la edición 2010.

“Cualquiera puede participar, no solo atletas federados, y el ganador de cada categoría será el campeón nacional”, agregó Zarba.

Zarba habló en Marca Patagonia, de Río Negro RAdio.

A modo de mensaje, comentó que “no debemos correr cada año más y más sin límite, sino disfrutar el tiempo que le destinemos. Correr 10 kilómetros puede ser tan valioso como correr 42, lo importante es disfrutarlo. Tratamos de que se perciban las jerarquías entre corredores, pero valoramos a todos por igual”.

El jueves a las 16, acto de aprtura

El jueves a las 16 se realizará el acto de apertura y bienvenida oficial, con show en vivo de Los Cachorros y la entrega de pins para los corredores que sumaron más de 10, 15 y por primera vez 20 ediciones del K42.

Y desde el viernes, toda la acción, con dos nuevas distancias: los 10k y los 21k, que se sumarán a los clásicos 42 kilómetros, a las postas 2×21 y al GrandK, que ahora pasará a tener 63 kilómetros en dos jornadas.