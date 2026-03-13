Atención Cipo y Rincón: FADEP se reforzó con un campeón de Libertadores en San Lorenzo

Kalinski formó parte del plantel que consiguió la primera Libertadores de la historia del Ciclon en 2014.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) consiguió el ascenso al Federal A tras una polémica final del Regional Amateur ante La Amistad, en la que el árbitro Diego Novelli cobró dos penales muy discutidos a favor del equipo mendocino que resultaron decisivos en el marcador.

Fundado en 2012 por Sebastián Torrico, el equipo se estrenará en la categoría cuando visite a Costa Brava de General Pico el próximo domingo 22 de marzo, en el Estadio Nuevo Pacaembú.

Antes del inicio del calendario, FADEP anunció un bombazo: se reforzó con Enzo Kalinski, el volante que -junto al exarquero Torrico– fue campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo y disputó la final del Mundial de Clubes ante Real Madrid.

Enzo Kalinski marcando a Tony Kroos en la final del Mundial de Clubes 2014. (Getty images)

El mediocampista de 39 años llega tras su último paso por Quilmes y aportará jerarquía al plantel del conjunto mendocino, que también sumó refuerzos de renombre como José Méndez (desde Gimnasia y Tiro de Salta) y Diego Tonetto (campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia), además de mantener en el plantel a Gonzalo Klusener, una de las figuras del Regional Amateur.

Deportivo Rincón debutará en el Federal A justamente ante FADEP, el domingo 29 de marzo en Mendoza. El encuentro se jugará en esa fecha ya que el equipo neuquino postergó su estreno por el partido de Copa Argentina ante San Lorenzo, que disputará el viernes 20 de marzo en Quilmes. Por su parte, Cipolletti recibirá al conjunto mendocino a fines de abril.

Los tres equipos integran la Zona 3, junto a Costa Brava de General Pico, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, Juventud Unida de San Luis, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto.