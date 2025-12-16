Mundial 2026: cúanto sale y cómo es la logística para seguir a la Selección en su camino hacia la gloria

Seguir a la Selección en un Mundial nunca fue un plan sencillo: hay pasión, sí, pero también horas de vuelo, dólares contados y decisiones que se toman con la calculadora en la mano. En 2026, ese ritual se vuelve todavía más exigente. El mapa del torneo se fragmenta entre Estados Unidos, México y Canadá, y Argentina deberá atravesar largas distancias dentro del territorio estadounidense para completar su primera ronda. Para el hincha, eso significa armar una logística casi quirúrgica y asumir que el sueño mundialista también se mide en kilómetros.

En el camino, el sorteo dejó a la Selección en el Grupo J, una zona que propone un cruce de estilos y geografías: Austria, con su orden europeo; Argelia, pura intensidad africana; y Jordania, una selección asiática que crece lejos de los flashes. Un grupo diverso, exigente, que obliga a mirar más allá de los nombres y pensar cada partido como una historia distinta.

Con el fixture ya sobre la mesa, el recorrido argentino empieza en Kansas City, sigue en San Francisco y se completa en Dallas, según publica la Agencia Noticias Argentinas. Tres ciudades, tres climas, tres escenarios separados por miles de kilómetros que convierten a la fase de grupos en un viaje en sí mismo, tanto para los jugadores como para quienes decidan acompañarlos desde la tribuna.

Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 y seguir a Argentina

Tres destinos con precios de alojamiento elevados, vuelos internos extensos y un nivel de demanda que, a medida que se acerque el torneo, solo irá en aumento. A continuación, un repaso de cuánto habría que pensar en gastar para vivir la experiencia mundialista.

Vuelos internacionales: la primera gran barrera del presupuesto

Para quienes viajen desde Argentina, llegar a Estados Unidos en temporada alta mundialista es un gasto importante.

Un vuelo Buenos Aires – Kansas City ronda entre USD 1.200 y USD 1.800, dependiendo de la anticipación y las escalas.

Regresar desde Dallas o San Francisco hacia Buenos Aires puede costar entre USD 1.000 y USD 1.600.

En total, solo los pasajes internacionales pueden ubicarse entre USD 2.200 y USD 3.400 por persona.

Los vuelos internos: un gasto inevitable para seguir a la Selección

A diferencia de otros mundiales con distancias más cortas, en 2026 los traslados internos serán obligatorios para quienes sigan a Argentina:

Kansas City → San Francisco: entre USD 180 y USD 350.

San Francisco → Dallas: entre USD 150 y USD 280.

En conjunto, estos tramos pueden sumar entre USD 350 y USD 600 adicionales, dependiendo de la fecha y la tarifa elegida.

Alojamiento: Estados Unidos, un país caro en temporada alta

Las sedes donde jugará Argentina tienen tarifas elevadas durante todo el año, y se espera un incremento por la demanda del Mundial. Para una estadía mínima de cuatro noches por ciudad:

Un hotel de 4 estrellas en Kansas City cuesta entre USD 180 y USD 300 la noche.

En San Francisco, la misma categoría suele ubicarse entre USD 230 y USD 350 por noche.

En Dallas, el rango promedia entre USD 160 y USD 260.

En total, para acompañar la fase inicial completa, un viajero podría gastar entre USD 1.500 y USD 2.500 solo en alojamiento.

Entradas para los partidos: un presupuesto flexible pero elevado

Los precios oficiales dependen de la categoría elegida, y la FIFA maneja valores variables según la sede. Para una estimación prudente:

Una entrada categoría media para fase de grupos cuesta entre USD 80 y USD 200 por partido.

Para ver los tres partidos de Argentina, habría que calcular entre USD 240 y USD 600.

Si se eligen categorías más altas, el valor puede duplicarse.

Comidas, traslados y gastos diarios

Estados Unidos no es un destino económico. Comer en restaurantes de precio medio puede costar entre USD 20 y USD 35 por persona.

Los traslados en transporte público varían entre USD 2 y USD 4, mientras que un viaje promedio en apps de movilidad ronda los USD 15 a USD 25.

Presupuesto total estimado para seguir a Argentina: Sumando vuelos, estadías, traslados internos, entradas y gastos del día a día, un hincha que viaje solo podría necesitar: Entre USD 4.800 y USD 7.400 como presupuesto base (Dependiendo de la anticipación, la categoría de hotel, la elección de vuelos y el tipo de entrada).

Si se opta por alojamientos más económicos, vuelos con más escalas o comidas rápidas, es posible bajar el presupuesto. Pero si se buscan mejores ubicaciones, hoteles superiores o entradas de mayor categoría, el total puede superar ampliamente los USD 10.000.

Mundial 2026: la letra chica migratoria que deben leer los residentes en Estados Unidos antes de viajar a México

Viajar también implica leer la letra chica. De cara al Mundial 2026, los residentes en Estados Unidos que planeen cruzar la frontera para ver partidos en México, ya sea en el Estadio Azteca o en Guadalajara, deberán revisar con atención su situación migratoria antes de armar la valija. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) recomienda verificar documentos, permisos vigentes y tiempos de tramitación, porque un descuido puede transformar una experiencia soñada en un regreso incierto.

Para los residentes permanentes, la Green Card es la llave principal de salida y de regreso. Debe estar vigente y en buen estado, y no exime de cumplir con los requisitos migratorios que imponga México como país de destino. Si la estadía fuera prolongada, el Uscis aconseja tramitar un permiso de reingreso, una herramienta clave para conservar el estatus de residente y evitar trámites consulares al volver. Al regreso, será un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quien revise la documentación y, si lo considera necesario, solicite respaldo adicional para confirmar identidad y admisibilidad.

La advertencia se vuelve aún más sensible para quienes tienen trámites en curso. Migrantes con solicitudes de ajuste de estatus o de asilo deben gestionar un permiso adelantado, advance parole, antes de salir del país: viajar sin esa autorización puede significar el cierre automático del trámite o la renuncia implícita al proceso. Incluso ante la pérdida o robo de la Green Card en el exterior, el retorno exige un paso extra, como la solicitud del Formulario I-131A. En tiempos de Mundial, la pasión puede empujar a cruzar fronteras, pero el Uscis recuerda que, sin papeles en regla, el camino de vuelta no siempre está garantizado.

Con información de Noticias Argentinas