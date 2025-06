Atento River: Alexis Sánchez confirmó el llamado y dijo que «hay muchas puertas abiertas»

En más de una oportunidad, River se animó a soñar con la vuelta de Alexis Sánchez. El delantero de Chile, de enorme carrera, estuvo varias veces en la órbita del Millonario y el jueves, luego de la derrota de la Roja ante la Selección Argentina, por las eliminatorias, el punta confirmó que tuvo contactos con la dirigencia del club de Núñez.

Al actual futbolista del Udinese, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026, reveló que existieron comunicaciones para regresar al equipo argentino. Sin embargo, el experimentado jugador de 36 años se encargó de dejar en claro no es la única oportunidad que surgió en los últimos tiempos y que la prioridad es seguir en Europa. Así y todo, suena tentador si la chance llega rápido, por la disputa del Mundial de Clubes.

«Me habían contactado desde River, pero…»

Lejos de esquivar la pregunta, Alexis Sánchez reconoció que «ma habían contactado desde River la otra vez, pero a veces uno quiere estar en Europa. Me gusta el fútbol europeo. Se verá, porque hay muchas puertas abiertas. La idea es tener una continuidad en el fútbol“.

“Yo todavía me veo en Europa, físicamente me siento espectacular y solo necesito continuidad“, remarcó Alexis, que también le preguntaron por la posibilidad de volver a Universidad de Chile y mantuvo la misma postura. Sin embargo, el calendario de River es seductor y por eso en su entorno piensan que una segunda función en la Banda puede ser más importante que cambiar de club en Europa.

Alexis Sánchez llegó a River para la temporada 2007-2008, en la que afrontó un total de 31 partidos, anotó 4 goles y aportó 3 asistencias. Consiguió el torneo Clausura 2008 y se marchó a Europa, donde hizo una gran carrera, con pasos por gigantes como Barcelona, Manchester United, Inter de Milan, Arsenal y Olympique de Marsella.

Alexis dejó un buen recuerdo en su paso por el club, en la 07-08. (Archivo)

Vuelve Bareiro y siguen atentos a Salas

Adam Bareiro terminó su vínculo con Al Rayyan de Qatar y volverá a River, aunque no sabe si será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. “Ya tengo entendido que la opción de compra no la van a ejecutar, así que ahora toca descansar y ver qué será de mi futuro”, dijo. “El contrato mío era hasta fines de julio, por eso estoy de vacaciones. Con River no tuve ningún contacto todavía. Seguramente mi representante sí estará en contacto con ellos”, agregó.

Al margen de lo que ocurra con Alexis Sánchez y Adam Bareiro, el nombre que sí interesa es el de Maxi Salas, de Racing. El DT ya se comunicó con el delantero y aunque es una negociación complicada (está valuado en 8 millones de dólares), la operación podría prosperar.