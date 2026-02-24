Champions League: Atlético de Madrid avanzó a octavos e Inter quedó eliminado ante un equipo noruego
El equipo de Diego Simeone goleó a Brujas y fue el primer clasificado desde el repechaje, mientras que el conjunto italiano volvió a caer ante Bodo Glimt y se despidió del certamen. Además, Bayer Leverkusen y Newcastle también avanzaron a octavos de final.
En el primer turno de la jornada, Atlético de Madrid confirmó su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras golear 4-1 a Brujas en el Metropolitano. Con una actuación contundente, el conjunto de Diego Simeone selló la serie con un global de 7-4, luego del empate 3-3 en Bélgica.
La gran figura de la noche fue Alexandre Sorloth, autor de un hat-trick, mientras que Johnny Cardoso completó la goleada. Además, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, en una actuación sólida del Colchonero, que no dejó dudas y fue el primer equipo del repechaje en asegurar su lugar entre los 16 mejores de Europa.
La contracara de la jornada fue Inter, que no logró revertir la serie y quedó eliminado tras perder 2-1 como local frente a Bodø/Glimt, cerrando la llave con un global de 5-2 en favor del conjunto noruego.
El equipo visitante golpeó en momentos clave con goles de Jens Hauge y Håkon Evjen, mientras que Alessandro Bastoni descontó para el conjunto italiano. Sin su capitán Lautaro Martínez, ausente por lesión, el Inter nunca pudo tomar el control de la serie y sufrió una eliminación inesperada en el Giuseppe Meazza.
Leverkusen y Newcastle también avanzaron
Por su parte, Bayer Leverkusen empató 0-0 como local ante Olympiacos y avanzó de ronda gracias al 2-0 obtenido en Grecia. Exequiel Palacios fue titular y salió a los 28 minutos del segundo tiempo, reemplazado por Equi Fernández. En el conjunto griego, Francisco Ortega y Santiago Hezze fueron titulares, mientras que Lorenzo Scipioni ingresó desde el banco. El global terminó 2-0 para el equipo alemán.
En Inglaterra, Newcastle United volvió a imponerse ante Qarabag y ganó 3-2, cerrando la serie con un global de 9-3. Los goles del conjunto inglés fueron convertidos por Sandro Tonali, Joelinton y Sven Botman, mientras que Duran y Cafarquliyev marcaron para el equipo de Azerbaiyán, que igualmente culminó una histórica participación internacional.
