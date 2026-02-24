Eduardo Domínguez fue presentado como nuevo DT de Atlético Mineiro y habló en portugués

Eduardo Domínguez le habló a los hinchas del Mineiro en su presentación.

Eduardo Domínguez ya fue presentado en las redes sociales como nuevo entrenador de Atlético Mineiro tras firmar su contrato hasta diciembre de 2027.

El mensaje en portugués de Eduardo Domínguez en su presentación en Atlético Mineiro

«Hola, aficionados del Galo, soy Eduardo Domínguez. Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo tan importante. ¡Gracias por su confianza!», fueron las palabras elegidas por el Barba, quien se animó a hablar en portugués, para saludar a toda la afición de su nuevo club.

🎙️ O recado de Eduardo Domínguez à Massa!



O treinador encontrará a equipe em Porto Alegre para acompanhar, na Arena do Grêmio, a partida pelo Brasileiro. A primeira atividade sob seu comando acontecerá na quinta-feira, na Cidade do Galo! 🇦🇷 pic.twitter.com/WweK6WOsFt — Atlético (@Atletico) February 24, 2026

Atlético Mineiro, que ya apodó a Domínguez como «El Comandante», es el segundo club en el extranjero del entrenador argentino, tras un breve y poco feliz paso por Nacional de Uruguay en 2019.

El técnico de 47 años arribará al país vecino este miércoles y el jueves llevará adelante su primera práctica con sus nuevos jugadores.

El debut de Domínguez en Atlético Mineiro está estipulado para el 1° de marzo cuando el Galo se mida con América Mineiro por el torneo estadual, en busca de la final, tras el 1-1 en la semifinal de ida.

En el Brasileirao, el conjunto de Minas Gerais todavía no ganó después de tres fechas, en donde acumuló dos empates y una derrota.

Domínguez arribó a Atlético Mineiro para reemplazar a otro compatriota, tras la salida del club de Jorge Sampaoli.