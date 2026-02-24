Cacique Medina asumió como nuevo director técnico de Estudiantes

Alexander Medina fue presentado ante la prensa este martes como nuevo entrenador de Estudiantes en City Bell. El uruguayo vuelve a trabajar luego de un último paso por Talleres, en el que conquistó la Supercopa Internacional frente a River en Asunción. El Cacique ocupa el lugar en el banco que dejó Eduardo Domínguez, que seguirá su carrera como DT de Atlético Mineiro.

«Lo primero que encontré fue una familia, me recibió mucha gente, con mucho respeto, desde el presidente hasta la gente que trabaja. Me sentí muy cómodo. No esperaba menos de este hermoso club. El respeto, la pasión, el nosotros por encima del yo. Son valores esenciales», declaró el Cacique en el comienzo de la conferencia de prensa.

«Este ciclo tiene que continuar como viene. El equipo tiene un gran presente, hay que sostenerlo. No me puse a pensar si lo podía llamar a Eduardo Domínguez, Marcos (Angeleri) y Agustín (Alayes) me pusieron en conocimiento de lo que es el plantel. Si tengo la necesidad lo voy a hacer, es un gran entrenador y un referente», dijo, en valoración de lo realizado por su antecesor.

Sobre su misión al mando del equipo albirrojo, afirmó: «Trabajar mucho, hablar poco, y que nuestro equipo se vea en el campo. Estudiantes sabe lo que es la Copa Libertadores, todo el tiempo el club sueña con lograr cosas importantes. Pero bueno, para eso hay que trabajar. Estamos muy ilusionados».

En cuanto a lo que representa el certamen continental, Medina rememoró los encuentros como jugador y técnico en las Libertadores 2009 y 2018, respectivamente. «Cuando jugué contra Estudiantes fueron batallas. Me sorprendió el empuje de la gente y lo que se respiraba. Sentí una sensación dentro del campo fuerte, el jugador 12 fue la gente», sostuvo.

Edwuin Cetré por el momento se mantiene en el plantel del Pincha y el técnico mostró sus ganas de que permanezca. «Ojalá se pueda quedar. Después dependerá de la oferta que le llegue al club», marcó.

Por último dio detalles de su relación con el presidente. «Con Verón hablé antes y después de asumir. Necesito que estemos todos cerca para trabajar en equipo y crecer como club», cerró.