Atlético de Madrid le ofrecerá al Cholo Simeone renovar su contrato por novena vez

Diego Pablo Simeone llegó al Atlético de Madrid a fines de 2011 y ya lleva 14 años al frente del primer equipo. En total, estuvo al mando en 764 partidos, con 454 victorias y ocho títulos conseguidos, entre ellos dos Ligas españolas y dos Europa League.

Según informa Marca, aún no hubo conversaciones formales entre la dirigencia del club colchonero y el Cholo, pero la idea de los dirigentes es extenderle el contrato por novena vez. No hay apuro, ya que el argentino tiene vínculo hasta mediados de 2027, aunque la renovación aparece como una de las prioridades de cara al próximo año.

La comisión directiva del club madrileño piensa en un proyecto a largo plazo, con la posibilidad de firmarle contrato hasta 2030, el mismo año en el que finalizan los vínculos de varios jugadores clave, entre ellos Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

La dirigencia tiene varios motivos para avanzar con la renovación del vínculo. Uno de ellos es económico: el club quintuplicó su presupuesto desde la llegada del Cholo. En el plano social, el Atlético incrementó su masa societaria y expandió su popularidad a nivel mundial. Y, por supuesto, en lo deportivo, Simeone le devolvió al equipo una mentalidad ganadora, reflejada en títulos nacionales e internacionales.

La estabilidad que Simeone le dio al Atlético es un valor diferencial en el fútbol actual, y así lo entienden sus dirigentes. En un contexto marcado por el recambio constante de entrenadores, el club encontró una identidad clara y sostenida en el tiempo, que se traduce en resultados, planificación y una línea definida para competir en el mercado sin necesidad de cambios bruscos.