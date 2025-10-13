Este fin de semana se definió qué equipos lucharán por el primer ascenso a la Primera Nacional. Hace instantes, se conoció dónde se jugará el partido decisivo. Los detalles.

Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar jugarán la final del Federal A: se definió la sede y fecha del partido

La edición 2025 del Federal A está en las instancias decisivas. Este domingo se definió quiénes jugarán la final del torneo, que se jugará en cancha neutral y decidirá al primer ascendido a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela, quien descendió la temporada pasada, buscará regresar a la segunda categoría. En semifinales, el equipo santafesino derrotó a Sportivo Belgrano con un global de 3-0. En el partido decisivo se medirá frente a Ciudad de Bolívar. El conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires buscará tener su primera experiencia en la categoría. Llegó a esta instancia luego de vencer a Argentino de Monte Maíz por 3-1.

El encuentro será el próximo domingo 19 de octubre en el estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar. La final contará con público de ambas parcialidades y en caso de igualdad en los 90 minutos, el primer ascenso se definirá por penales. El perdedor de esta final tendrá una segunda oportunidad: jugará los cuartos de final de la revalida, buscando el segundo ascenso.

Deportivo Rincón avanzó de ronda y sueña con el ascenso a Primera Nacional

Deportivo Rincón se metió en la siguiente ronda del Federal A tras golear por 5-0 a Sportivo Las Parejas de Santa Fe. El equipo neuquino tenía una difícil misión: debía revertir el 0-2 sufrido en la ida, que en la previa parecía complicado.

A pesar de sufrir en el amanecer del partido, el León impuso las condiciones en su casa y liquidó la serie en menos de 45 minutos. Antes de que finalizara la primera parte, ya había cumplido la tarea y estaba 3-0 con goles de Fernando Inda, Germán Cervera y Hety Rueda.

En el complemento, la visita sufrió dos expulsiones y Rincón se floreó ante su gente, que festejó los tantos de Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres. Con esta goleada, el representante neuquino avanzó de ronda y se medirá nuevamente frente a un equipo santafesino: será frente a 9 de Julio de Rafaela. El León cerrará la llave como local y en caso de igualdad en el global, pasará a la siguiente fase por ventaja deportiva.