Atlético Rafaela y Ciudad de Bolívar jugarán la final del Federal A: se definió la sede y fecha del partido

La próxima semana se conocerá al primer ascendido a la segunda categoría del futbol argentino. Conocé acá cuándo se jugará la final y cuál será el rival de Deportivo Rincón en la siguiente fase.

Se definió la final del Federal A.

Este fin de semana se definió qué equipos lucharán por el primer ascenso a la Primera Nacional. Hace instantes, se conoció dónde se jugará el partido decisivo. Los detalles.

La edición 2025 del Federal A está en las instancias decisivas. Este domingo se definió quiénes jugarán la final del torneo, que se jugará en cancha neutral y decidirá al primer ascendido a la Primera Nacional.

Atlético Rafaela, quien descendió la temporada pasada, buscará regresar a la segunda categoría. En semifinales, el equipo santafesino derrotó a Sportivo Belgrano con un global de 3-0. En el partido decisivo se medirá frente a Ciudad de Bolívar. El conjunto del interior de la provincia de Buenos Aires buscará tener su primera experiencia en la categoría. Llegó a esta instancia luego de vencer a Argentino de Monte Maíz por 3-1.

El encuentro será el próximo domingo 19 de octubre en el estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar. La final contará con público de ambas parcialidades y en caso de igualdad en los 90 minutos, el primer ascenso se definirá por penales. El perdedor de esta final tendrá una segunda oportunidad: jugará los cuartos de final de la revalida, buscando el segundo ascenso.

Deportivo Rincón avanzó de ronda y sueña con el ascenso a Primera Nacional

Deportivo Rincón se metió en la siguiente ronda del Federal A tras golear por 5-0 a Sportivo Las Parejas de Santa Fe. El equipo neuquino tenía una difícil misión: debía revertir el 0-2 sufrido en la ida, que en la previa parecía complicado.

A pesar de sufrir en el amanecer del partido, el León impuso las condiciones en su casa y liquidó la serie en menos de 45 minutos. Antes de que finalizara la primera parte, ya había cumplido la tarea y estaba 3-0 con goles de Fernando Inda, Germán Cervera y Hety Rueda.

En el complemento, la visita sufrió dos expulsiones y Rincón se floreó ante su gente, que festejó los tantos de Daniel Carrasco y Sebastián Jeldres. Con esta goleada, el representante neuquino avanzó de ronda y se medirá nuevamente frente a un equipo santafesino: será frente a 9 de Julio de Rafaela. El León cerrará la llave como local y en caso de igualdad en el global, pasará a la siguiente fase por ventaja deportiva.


