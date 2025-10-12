La Liga Deportiva Confluencia al rojo vivo: Atlético Regina y La Amistad siguen firmes en la cima

El Albo goleó a San Isidro y sigue firme en la cima del campeonato. (Foto: prensa Atlético Regina)

La Liga Deportiva Confluencia disputó su fecha 33 y la pelea por el campeonato está más encendida que nunca. A falta de nueve fechas para el cierre del certamen, Atlético Regina y La Amistad comparten la cima de la tabla con 79 puntos.



El Albo goleó 4-0 a San Isidro en condición de visitante con tantos de Tobías Rivas, de penal, Marcelino García y un doblete de Franco López.

Por su parte, La Amistad se recuperó tras la caída frente a San Martín y derrotó 1-0 a Unión, en Cipolletti. Con este triunfo, el Celeste continúa firme en la pelea por el título, igualando la línea de puntos de Regina (79).

La Amistad se impuso 1-0 ante Unión en Cipolletti. (Foto: gentileza Cary Jorquera)

En otros resultados de la jornada, Pillmatún superó 2-0 a San Sebastián, mientras que Maracacinho venció 3-0 a Obrero Dique. En Fernández Oro, San Martín sigue de racha y se impuso 5-2 ante el Trueno Verde.

Además, Argentinos del Norte y Catriel empataron 1-1, mismo resultado que el CIMAC ante Deportivo Huergo. Deportivo Roca venció 3-1 a Experimental en el Luis Maiolino y se mantiene en el Top 3 del campeonato.

En tanto, Círculo Italiano derrotó 2-1 a Alto Valle, Mainqué cayó 0-3 ante Petroleros Pampeanos, y San Carlos empató 1-1 frente a Cipolletti.









