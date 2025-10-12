Copa Federal femenina: Pacífico le ganó a Ferrocarril y se quedó con la final patagónica en Neuquén

Las Decanas pisaron fuerte de local e ingresaron al cuadro final de la Copa Federal de AFA. (Foto: Oscar Livera)

Pacífico sacó chapa de local y se quedó con la final patagónica de la Copa Federal femenina. En el Jorge Augusto Sapag, se impuso 3-1 a Ferrocarril de Comodoro Rivadavia. Las Decanas fueron más efectivas, cerraron la serie con un global de 7-4 y lograron el ansiado pasaje al cuadro final de la Copa Federal de AFA.

El conjunto neuquino impuso condiciones desde el arranque. A los 31 minutos del primer tiempo, Lucía Soto tuvo una clara chance en un mano a mano que se fue por encima del travesaño. Ocho minutos más tarde, la delantera volvió a avisar con un potente tiro libre que reventó el travesaño.

La insistencia dio sus frutos porque a los 48’ del primer tiempo Marianela González abrió el marcador. Soto recuperó la pelota en mitad de cancha, envió un centro al área y le quedó a la delantera, que definió cruzado para el 1-0.

En el complemento, Ferro salió decidido a igualar el resultado y lo logró rápido. A los 2 minutos, Aylén Joursin empató el partido con un remate de zurda que venció a la arquera Micaela Fuentes.

El partido se mantuvo parejo hasta los 17’, cuando nuevamente Marianela González, la figura del encuentro, aprovechó un error en la salida rival, encaró por la izquierda y definió con categoría para el 2-1 parcial.

Ya sobre el cierre, a los 42’, la arquera del conjunto de Comodoro, Paula Gaitán cometió falta dentro del área sobre Emma Condorelli, y el árbitro Germán Machi sancionó penal. La propia Condorelli lo ejecutó con precisión, selló el 3-1 definitivo y desató la alegría de todo Pacífico. Con este título, las Decanas representarán a la región en la Copa Federal femenina.

1/ 6 Foto: Oscar Livera 2/ 6 Foto: Oscar Livera 3/ 6 Foto: Oscar Livera 4/ 6 Foto: Oscar Livera 5/ 6 Foto: Oscar Livera 6/ 6 Foto: Oscar Livera

El once inicial de Pacífico

Micaela Fuentes; Emma Alias, Brenda Venegas, Cecilia Acosta, Manuela Alemán; Delfina Ovalle, María Isolobella, Lucia Soto; Jazmín Pérez, Marianela González, Lucia Ranquehue.

El once inicial de Ferrocarril

Paula Gaitán; Sofía Galván, Abi Soto, Morena Giménez, Romina Álvarez; Azul Camaño, Tatiana Colisnechenco, Daniela Soto; Lola Toledo, Brenda Rain, Aylen Joursin.

Pacífico se metió en el cuadro final de la Copa Federal en AFA

Tras la victoria de Pacífico ante Ferrocarril de Comodoro, el Decano ingresó al cuadro final de la Copa Federal en AFA y además disputará una nueva instancia para determinar el campeón del interior.

La definición de la Copa Federal en el predio de AFA en Ezeiza tendrá a: Independiente Rivadavia de Mendoza (Cuyo), Juventud Unida de Tandil (Buenos Aires Pampeana Sur), Somisa de San Nicolás (Buenos Aires Pampeana Norte), Atlético Tucumán (Norte), Central Córdoba de Santiago Del Estero (Centro), Guaraní Antonio Franco de Posadas (Litoral Norte) y Santa María De Oro de Concordia (Litoral Sur). A esos se sumarán 8 equipos de primera división.

Además, los ocho campeones del interior definirán un campeón anual. Pacífico compartirá grupo con Independiente Rivadavia de Mendoza, Juventud Unida de Tandil y Somisa de San Nicolás.