Deportivo Rincón goleó 5-0 a Las Parejas y se metió en la siguiente fase del Federal A

Deportivo Rincón jugó un partido perfecto, goleó 5-0 a Sportivo Las Parejas y se metió en la siguiente instancia del torneo Federal A, en la búsqueda del segundo ascenso a la Primera Nacional. Los santafesinos se quedaron con el duelo de la ida por 2-0, pero los neuquinos, luego de 45 minutos de alto vuelo, prácticamente liquidaron la historia, porque lo cerraron 3-0 y hasta le sobró un gol porque la ventaja deportiva era de los neuquinos.

En el arranque del complemento, llegó el cuarto y ahí sí, fue historia liquidada. Desde los 10 minutos del complemento todo estuvo de más. A Rincón le sobró paño y la visita hizo lo que pudo, aunque también resignó todas sus posibilidades con las expulsiones de Nicolás Herranz y Agustín Arcando.

La mañana empezó con susto para el León del norte neuquino, porque a los 2, Ignacio González quedó mano a mano con Jonathan Criado, quien atoró justo y mantuvo el cero en su arco. Esa jugada pareció agrandar al local, que desde ese momento se llevó puesto a los santafesinos. A los 11, Daniel Carrasco probó desde afuera del área, tapó Emilio Rébora y el interminable Fernando Inda, de cabeza, rompió el cero.

Embalado, Rincón fue por más y tuvo su premio. Ahora sacó rédito de la pelota parada, Germán Cervera desvió al gol un buen centro de Carrasco, anotó el 2-0 y ahí dio un paso clave para sellar el pasaje, En apenas 21 minutos, el equipo de Pablo Castro, cumplió con el objetivo. Aunque había que sostenerlo.

Y así fue porque a los 36, el icono del club, que transita por sus últimas funciones, dejó en claro que la calidad está intacta. Hety Rueda, de él se trata, entró al área por derecha y sacó fuerte remate cruzado que dejó sin chances a Rébora. 3-0 en un tiempo, Panorama ideal para Rincón.

En el complemento, Deportivo Rincón encontró la tranquilidad total con el tanto de Carrasco y el 4-0 fue muy difícil de remontar para la visita. Ignacio González estrelló un remate en el travesaño a los 14 y ahi Las Parejas se dio cuenta de que era una misión imposible. En el medio de los cambios y las expulsiones, Sebastián Jeldres le puso la frutilla al postre, anotó el quinto y terminó de depositar al León en la próxima fase del Federal A.

La síntesis

Deportivo Rincón 5 : Jonathan Criado; Federico Moreno, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga, Ezequiel Avila; Rodrigo Galdame, Daniel Carrasco, Héctor Rueda, Fernando Inda, Fernando Pettinerol, Germán Cervera. DT Pablo Castro

Sportivo Las Parejas 0: Emilio Rébora; Julián Taverna, Agustín Arcando, Nicolás Herranz, Facundo Fernández, Aaron Martínez, Marcos Pérez, Nadir Hadad, Agustín Zanoni, Thomas Oliveri, Ignacio González. DT: Maximiliano Barbero

Goles: PT 11 Inda, 21 Cervera, 36 Rueda, ST 9 Carrasco, 33 Jeldres

Cambios: ST Leonel Segovia por Facundo Fernández y Lucas Núñez por Nadir Hadad (LP), Nicolás Di Bello por Galdame (DR), 12 Sebastián Jeldres por Cervera, Ramón Villalba por Inda, Facundo Miguel por Carrasco y Axel Páez por Osinaga (DR), 17 Franco Lonardi por Oliveri (LP), 21 Lautaro Gayoso por Pérez (LP), 38 Agustín Martínez por Ignacio González (LP)

Expulsado: ST 18 Nicolás Herranz (LP), 37 Agustín Arcando (LP)

Árbitro: Fernando Marcos

Estadio: Ciudad Deportiva Rincón de los Sauces