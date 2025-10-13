No lo bancan más: el jugador de River que quedó marcado luego de la derrota ante Sarmiento

River se dio otro golpe en el Monumental, acumula cuatro derrotas consecutivas en el torneo Clausura y luego de la caída ante Sarmiento, el termómetro de la tribuna no dejó lugar a dudas: una silbatina atronadora despidió al equipo. En ese instante, mientras el plantel asumía el impacto y se preparaba para “dar la cara” frente a su gente, un gesto individual rompió la escena colectiva. Y se multiplicaron los insultos. Primero en la cancha, después en las redes sociales.

El protagonista fue Paulo Díaz. Visiblemente invadido por la frustración, el defensor chileno se encaminaba solo y a paso rápido hacia la línea de cal, dispuesto a ser el primero en refugiarse en el túnel de vestuarios sin saludar al público.

Todo River, menos uno, camino a los vestuarios después de otra derrota. (FBaires)

Paulo Díaz, captado por las cámaras de tevé

Una cámara alternativa de TNT Sports capturó la secuencia completa. Justo antes de abandonar el césped, Paulo Díaz advirtió que sus compañeros, lejos de imitarlo, se congregaban en el círculo central para afrontar juntos el clima caldeado y despedir al público. Fue entonces cuando el zaguero se dio cuenta de la situación y dio la sensación de recuperarse: frenó su marcha, giró y dio un par de pasos hacia el grupo, como si fuera a reincorporarse.

Pero fue solo un instante. En el momento en que sus compañeros alzaron las manos para reconocer a los hinchas en medio del descontento, el defensor chileno, sin realizar el mismo gesto y todavía a algunos metros de resto del plantel, se dio media vuelta nuevamente y enfiló de manera definitiva hacia los vestuarios.

Ni se miraron con Gallardo

El detalle que agiganta la escena es que, en su apurada retirada, Paulo Díaz fue el primer futbolista en pasar por el costado de Marcelo Gallardo, quienes no intercambiaron mirada o gesto alguno. El entrenador, lejos de escapar al clima, se quedó al borde del campo de juego, esperando a la salida de cada uno de sus dirigidos para ser el último en abandonar la cancha.

El chileno se fue solo a los vestuarios. (captura de tevé)

Poco tiempo fue el que necesitó el video para viralizarse a través de las redes sociales. Fue allí donde, bajo un contexto de profundo malestar de todo el público millonario, el no saludo del defensor chileno no pasó inadvertido, despertando nuevos cuestionamientos acerca de su presente futbolístico como de su ciclo completo en el club.