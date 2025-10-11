Sentimientos encontrados en Cipolletti: una campaña que ilusionó pero terminó rápido

La desazón de los jugadores de Cipolletti tras la eliminación en el Federal A. (Foto: Matías Subat)

Es difícil resumir la sensación que dejó la campaña de Cipolletti en el Federal A. El primer tramo fue excepcional y el desenlace quedó lejos de las expectativas.

El equipo terminó primero de su grupo en la fase inicial con excelentes números y un gran rendimiento. Eso generó la ilusión de los hinchas que volvieron a llenar la cancha como hacía años no ocurría.

Ganó 7 partidos seguidos de local y 5 de visitante. Metió 31 goles en 18 partidos con un Cristian Ibarra brillante como goleador con 11.

Ese andar inmejorable se cortó en la Zona Campeonato donde solo ganó un partido y quedó anteúltimo. En el primer cruce de playoffs por el segundo ascenso quedó eliminado ante Kimberley.

La falta de efectividad lo condenó ya que se despidió sin convertir en las últimas cinco fechas. Terminó con 8 fechas sin ganar y un solo tanto en ese lapso.

(Foto: Matías Subat)

«El balance es positivo»

Los referentes de Cipolletti estuvieron de acuerdo con que el balance de la temporada es favorable. «El balance del año igual es positivo, la gente volvió a llenar la cancha, Cipolletti volvió a tener ilusión. Lamentablemente no pudimos mantener lo de la primera fase», expresó Agustín Stancato, que fue capitán en los últimos dos partidos, en diálogo con Río Negro.

«Me quedo con mucha bronca, intentamos un montón, fuimos muy superiores pero no alcanzó. Estamos orgullosos de este grupo que peleó contra muchas cosas, esta categoría es así», agregó sobre el 0 a 0 con Kimberley.

El volante fue expulsado por roja directa a 15′ del final luego de una salida corta de Facundo Crespo y una falta que no pudo evitar. «No sé si era para expulsión, trato de no ponerle el planchazo».

(Foto: Matías Subat)

A su vez, Cristian Ibarra comentó: «Me quedo triste pero estoy consciente del gran esfuerzo que hicimos y el acompañamiento de la gente fue lindo«.

«Tuvimos un gran año pero no tuvimos la suerte que sí tuvimos en la primera etapa. No jugamos igual pero sí pudimos crear situaciones, no pudimos embocarla, nos faltó eso pero nos vamos con la frente en alto», agregó.

El goleador del Albinegro en el torneo, dejó la puerta abierta para seguir en el club el año que viene. «Se hicieron las cosas bien en el club, la posibilidad de quedarme está siempre, me siento identificado», afirmó.







