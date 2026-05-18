Austria, rival de la Selección Argentina en el Mundial, dio su lista de convocados con varias figuras

David Alaba, jugador de Real Madrid, será el capitán de Austria en la Copa del Mundo.

Ya falta menos de un mes para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y Austria, uno de sus rivales en el Grupo J, dio a conocer la lista de convocados.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio frente a Argelia, luego se medirá con Austria el lunes 22 y, por último, enfrentará a Jordania el sábado 27.

Entre los citados por Ralf Rangnick se destaca su capitán David Alaba, defensor de Real Madrid, aunque actualmente no viene sumando demasiados minutos. Otras de las principales figuras del plantel son Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, habituales titulares en Bayern Múnich y Borussia Dortmund, respectivamente.

Además, aparecen otros futbolistas de renombre como Marko Arnautović, máximo goleador histórico de Austria y actual jugador de Estrella Roja de Belgrado; Kevin Danso, defensor de Tottenham, y Christoph Baumgartner, volante de RB Leipzig.

Austria consiguió su clasificación al Mundial tras una gran actuación en el Grupo H de las Eliminatorias UEFA, donde registró seis triunfos, un empate y apenas una derrota. En esos ocho encuentros convirtió 22 goles y recibió solamente cuatro. Sus rivales fueron Bosnia y Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino.

Los convocados de Austria, rival de Argentina

Arqueros

Patrick Pentz (Brøndby IF)

Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)

Defensores

David Affengruber (Elche CF)

David Alaba (Real Madrid)

Kevin Danso (Tottenham Hotspur)

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Phillipp Mwene (FSV Mainz)

Stefan Posch (FSV Mainz)

Alexander Prass (Hoffenheim)

Michael Svoboda (Venezia FC)

Mediocampistas

Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund)

Florian Grillitsch (SC Braga)

Konrad Laimer (Bayern Múnich)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Xaver Schlager (RB Leipzig)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

Paul Wanner (PSV Eindhoven)

Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Delanteros

Marko Arnautović (FK Crvena Zvezda)

Michael Gregoritsch (FC Augsburg)

Saša Kalajdžić (LASK)

Jordania dio a conocer la prelista de 30 jugadores

La Federación Jordana de Fútbol presentó una nómina preliminar de 30 jugadores de cara al Mundial 2026, en la que sobresale la presencia de Mousa Al Tamari, máxima figura del seleccionado asiático. El delantero del Stade de Rennes tuvo una destacada temporada en el fútbol francés: jugó 36 encuentros, convirtió siete goles y brindó 11 asistencias. Además, terminó como uno de los máximos artilleros de las Eliminatorias con siete tantos.

Antes del inicio del Mundial, Jordania afrontará dos amistosos preparatorios frente a Suiza y Colombia. Luego integrará el Grupo J, donde debutará el 16 de junio ante Austria en San Francisco. Más adelante jugará contra Argelia y cerrará la fase de grupos, tal lo mencionado, frente a la Selección Argentina.

La prelista de Jordania para el Mundial:

Arqueros:

Yazid Abulaila (Al-Hussein SC Irbid)

Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat SC)

Ahmad Al Juaidi (Shabab Al-Ordon)

Noureddin Bani Attiah (Al-Faisaly SC)

Defensores:

Mohammad Abualnadi (Selangor FC, Malasia)

Yousef Abu Al Jazar (Al-Hussein SC Irbid)

Husam Abu Dahab (Al-Faisaly SC)

Mohammad Abu Hashish (Al-Karma, Irak)

Mohannad Abu Taha (Al-Orobah FC, Arabia Saudita)

Yazan Al Arab (FC Seoul, Corea del Sur)

Saed Al Rosan (Al-Hussein SC Irbid)

Ahmad Assaf (Al-Hussein SC Irbid)

Anas Badawi (Al-Faisaly SC)

Abdallah Nasib (Al-Zawraa SC)

Ihsan Haddad (Al-Hussein SC Irbid)

Saleem Obaid (Al-Hussein SC Irbid)

Mohammad Taha (Al-Hussein SC Irbid)

Mediocampistas:

Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat SC)

Nizar Al Rashdan (Qatar SC)

Noor Al Rawabdeh (Selangor FC, Malasia)

Rajaei Ayed (Al-Hussein SC Irbid)

Amer Jamous (Al-Zawraa SC)

Yousef Qashi (Al-Hussein SC Irbid)

Ibrahim Sadeh (Al-Karma, Irak)

Delanteros: