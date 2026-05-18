Sin ocupantes y sobre la Ruta 6: apareció el camión robado de un yacimiento en Centenario

Este lunes apareció el camión que había sido robado en un yacimiento en Vaca Muerta. Así lo confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, Fue encontrado en la Ruta 6, en la zona de Paso Córdoba.

El hecho delictivo ocurrió el domingo y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La empresa que fue víctima ofrecía una recompensa de $2 millones por información para recuperar el vehículo.

Dónde encontraron el camión que fue robado en un yacimiento de Vaca Muerta

Según dijeron desde el MPF a Diario RÍO NEGRO el camión de la firma Sitec Ingenería fue encontrado a la altura del kilómetro 122, en la zona de Paso Córdoba. «Estaba en marcha, sin ocupantes y en la banquina», precisaron.

Fue encontrado por personal del destacamento de Paso Córdoba, durante tareas de patrullaje en la mañana de hoy, alrededor de las 11.50.

Desde la fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén que investiga el robo, están en contacto con integrantes de la fiscalía de General Roca para coordinar el trabajo en el lugar, como la toma de rastros y huellas. En simultáneo, personal del área de Sustracción de Automotores de la Policía de Neuquén viajó hacia el lugar del hallazgo.

Qué se supo del robo del camión en Vaca Muerta

El comisario inspector Néstor Catalán dijo ayer a este medio que a partir de las primeras informaciones del caso, el predio quedó solo desde las 20:30 hasta las 2 de la madrugada del domingo, horario en el que regresó el personal de seguridad y detectó el portón abierto con el candado dañaldo. Fue ahí que Inmediatamente, alertaron el faltante de un camión.

El vehículo contaba con cámaras de seguridad dentro del habitáculo, por lo quelas caras de los delincuentes quedaron registradas en video hasta que uno de ellos retira su pasamontañas para tapar el lente.