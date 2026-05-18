Giro en el caso de Fred Machado en Estados Unidos: la Justicia solo lo sentenciará por lavado de activos y fraude

Este lunes 18 de mayo, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado. El argentino cambió su estrategia y decidió aceptar cargos por lavado de activos y fraude electrónico. Gracias a este acuerdo con la fiscalía, el financista consiguió que se derribaran las acusaciones por narcotráfico.

La audiencia no duro más de 15 minutos, en donde el acusado compareció junto a su defensa ante el juez de instrucción Don D. Bush, quien lo interrogó para verificar si comprendía su decisión de declarse culpable.

Ahora, será turno de esperar la sentencia por parte del juez federal de distrito Amos L. Mazzant III.

Entre las posibles penas que puede recibir, por la conspiración para lavar activos puede enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, multas de hasta US$ 250.000 o el doble del beneficio obtenido; y hasta tres años de libertad supervisada.

A esto, se suma la conspiración por cometer fraude, que a la misma cantidad de años se suma el decomiso de bienes y activos.

Qué delitos aceptó Fred Machado en Estados Unidos

El imputado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en abril de 2021 en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Posteriormente, cumplió casi cuatro años de prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, hasta que finalmente se concretó su extradición a fines del 2025.

En sus primeros días en territorio norteamericano, se había declarado «no culpable» ante el juez Bill Davis, apostando a un juicio oral por jurados. Desde entonces, se encuentra detenido en un penal de Oklahoma desde noviembre. Sin embargo, tras seis meses de detención, la defensa decidió cambiar la estrategia judicial.

Según informó La Nación, Machado reconoció que -junto a sus socios- captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, no estaban en venta.

La estafa se montaba con aeronaves que pertenecían a distintas aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una privada con base en China.

En noviembre de 2020, uno de los contratos se firmó por un depósito reembolsable de US$5.000.000. De esta cifra, unos US$550.000 fueron directamente al financista argentino.

La trama funcionaba mediante el uso de otras firmas (South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing), en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que funcionaba como garante y que compartía espacio y recursos con Aircraft Guaranty Corporation de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.

Las pruebas contra Machado que salpican a Espert

El nexo entre Machado y la política nacional se remonta a las elecciones de 2019, cuando el empresario financió y proveyó aeronaves para la campaña presidencial de José Luis Espert ( en ese entonces espacio «Avanza Libertad»).

Entre las pruebas que la fiscalía mantuvo en el expediente figura una transferencia de US$ 200.000 que Machado realizó a Espert en enero de 2020, documentada a través del Bank of America.

Según el libertario, esa operación correspondía a una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$1 millón del que habría cobrado solo una cuota.

Sin embargo, la investigación del fiscal federal argentino Fernando Domínguez no pudo constatar pruebas concretas de que Espert haya efectuado ese labor. Según el diputado, esto fue debido a la pandemia del Covid-19.

Mientras tanto, la Fiscalía Federal en Textas tiene documentada la instrucción bancaria que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias antes de llegar al beneficiario final.

Estos papeles están vinculados a la aeronave con matrícula N28FM, operación que los investigadores tienen en cuenta para determinar la ruta del dinero del financista para sus delitos de fraude y lavado de activos.

El fuerte respaldo de Milei a Espert: «Inocencia respecto del narcotráfico»

Con el que se presume inminente retiro de los cargos por narcotráfico luego del acuerdo de Machado con fiscalía, el presidente Javier Milei se expresó a través de X para apuntar contra quienes señalaron a Espert. «Hicieron mierda a un tipo inocente», lanzó el mandatario.

«La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert», interpretó el presidente..

En su extenso mensaje, Milei afirmó que al diputado «le arruinaron la vida» y «le empujaron al ostracismo» mediante una operación mediática ejecutada «sin pruebas».

El Presidente cuestionó la lógica de las acusaciones originales: «¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?».

Finalmente, el jefe de Estado exigió disculpas públicas, aunque se mostró escéptico de que ocurran, y selló su publicación con un respaldo incondicional: «Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad».