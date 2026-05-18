Crimen de Gastón Cañuqueo en Allen: el acusado admitió su culpabilidad y recibió una dura condena

Disparó desde una motocicleta y mató a Gastón Cañuqueo: fue condenado a prisión efectiva en Allen. Foto Archivo.

Un joven fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión efectiva por el homicidio de Gastón Uriel Cañuqueo, ocurrido en febrero pasado en Allen. La pena fue resuelta en el marco de un juicio abreviado acordado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular del imputado, quien reconoció haber cometido el hecho y aceptó la condena.

La resolución fue dictada por unanimidad por el Tribunal Colegiado interviniente. Tras conocerse la sentencia, el condenado comenzó a cumplir la pena, además de afrontar las costas judiciales y las accesorias legales correspondientes.

El ataque ocurrió de madrugada

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 3:20 de la madrugada en la esquina de Don Bosco y Sarmiento, en Allen.

Según expuso el equipo fiscal durante la audiencia, la víctima había dejado a su hermana en una plaza y continuaba circulando en motocicleta cuando otra moto de 110 centímetros cúbicos se le acercó.

“Fue desde allí que el hoy condenado, ubicado en el lugar de acompañante, efectuó dos disparos”, detalló la Fiscalía.

Uno de los proyectiles impactó en la zona de la axila de Gastón Cañuqueo. La víctima logró avanzar unos 70 metros antes de descompensarse y colisionar contra motocicletas que estaban estacionadas en el sector.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial determinó que la muerte se produjo por “taponamiento cardíaco y hemotórax bilateral masivo, secundarios a la lesión por proyectil de arma de fuego en el hemitórax derecho”.

La prueba reunida y el acuerdo abreviado

La investigación incluyó actuaciones de la Unidad Sexta de Allen, que intervino inicialmente tras un llamado que alertaba sobre un supuesto accidente de tránsito. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron al joven herido de arma de fuego.

Entre las pruebas mencionadas por la Fiscalía se incorporaron entrevistas a testigos presenciales, el certificado médico de la víctima, croquis del lugar, pericias del Gabinete de Criminalística y tareas realizadas por la División Judicial de Investigaciones de la Policía de Río Negro, además de allanamientos vinculados a la causa.

La calificación legal aceptada por el imputado fue la de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil”.

Durante la audiencia también se informó que el condenado no contaba con antecedentes penales computables.

El acusado pidió disculpas

La Fiscalía señaló además que se realizó una reunión previa con la familia de la víctima, que manifestó su conformidad con el procedimiento abreviado acordado entre las partes.

Al momento de ser consultado por el Tribunal, el imputado reconoció el hecho, aceptó la calificación legal y la pena impuesta. También pidió disculpas a la familia de Gastón Uriel Cañuqueo antes de que se dictara la sentencia definitiva.