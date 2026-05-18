ATEN en alerta: denunció incumplimientos con las licencias médicas y habló la ministra de Educación

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) denunció este lunes una serie de incumplimientos por parte del Ejecutivo provincial sobre las actas que le dieron forma a la paritaria del año pasado. Entre ellos, se mencionaron situaciones con las licencias médicas y la designación de suplencias. Los dichos de la entidad fueron respondidos por el Gobierno, que aseguró desconocer «qué es lo que generó» el reclamo.

La postura del gremio fue repasada por su secretaria general, Fany Mansilla, quien en una conferencia de prensa hoy por la mañana también cuestionó la demora en la implementación del boleto gratuito para el personal docente y el supuesto cierre de una institución educativa.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la ministra de Educación, Soledad Martínez, aseguró que «no hay tal incumplimiento» en las actas de acuerdo y remarcó que el gremio no manifestó esas preocupaciones en las mesas de negociación.

«No se designan suplentes y los chicos no tienen clases»

Algunos de los puntos que reclamó el sindicato fueron la falta de auditorías de los certificados médicos, el no funcionamiento del boleto gratuito docente y la amenaza de cierre de la escuela trashumante de Huncal-Cajón Chico.

«No se está auditando la certificación que se sube al sistema de control, por lo tanto no solo el docente no tiene justificado su día, sino que además no se designan suplentes y los chicos no tienen clases», afirmó Mansilla.

Manifestó, por otra parte, que hoy debería haberse puesto en funcionamiento el beneficio para los docentes que se trasladan entre San Martín y Junín de los Andes, luego de la confirmación del tramo la semana pasada. Sostuvo que «no está el trámite hecho como corresponde«.

Sobre el eventual cierre del establecimiento trashumante, puntualizó: «no dieron un motivo concreto, sí hay una represalia al director de la escuela primaria y al director de la escuela secundaria por haber acompañado el reclamo junto a la comunidad«.

Mansilla anunció que este miércoles realizarán un plenario con los secretarios generales de todas las seccionales para «hacer un análisis político de cuáles son las acciones que vamos a seguir«.

«No hay tal incumplimiento»: habló la ministra de Educación

«No hay tal incumplimiento con excepción de los tiempos del boleto, que son tiempos administrativos«, afirmó Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén, ante la consulta de este medio.

Sobre este punto, precisó que no estaba previsto presupuestariamente en ningún área y que están en la etapa de la creación de la partida presupuestaria.

En ese contexto, se informó que la implementación del beneficio fue pautada para este lunes en el acta acuerdo, mientras que la resolución correspondiente ya está en curso para ser firmada.

Sobre las auditorías de los certificados médicos, explicó que hubo demoras que se originaron por una caída de 16 horas del sistema SISO y la renuncia de tres profesionales que participaban del proceso.

«Estamos por cubrir esos lugares, haciendo una nueva convocatoria, aunque hemos reorganizado el sistema con los auditores que aún prestan servicios y al día de hoy no tenemos ningún atraso«, resaltó.

Acerca de la escuela de Huncal, la ministra negó el cierre de la institución y precisó, sobre la situación del personal a su cargo, que se realizará un sumario administrativo por irregularidades en algunas rendiciones

«Son temas administrativos de rendición de partidas de refrigerio, comedor y de las planillas de transporte del relevo. Son irregularidades en la rendición que merecen un esclarecimiento en sumario«, subrayó.

Tras las declaraciones del gremio, Martínez aclaró «nunca se nos hizo saber que esa era la sensación del sindicato y hasta la semana pasada estuvimos en conversación con la conducción provincial. No entendemos qué es lo que ha generado esta conferencia«.