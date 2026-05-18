«Operaciones»: un diputado de Rolando Figueroa desmintió acusaciones por su patrimonio en redes

El diputado de Comunidad y jefe del bloque oficialista en la Legislatura, Ernesto Novoa, publicó un comunicado este domingo en el que repudió una serie de «publicaciones falsas y malintencionadas» que lo involucraron durante las últimas horas.

En su mensaje, el legislador cuestionó los posteos en su contra que, según dijo, «comenzaron a circular en redes sociales con el único objetivo de ensuciar mi nombre y mi trayectoria«.

Los textos, según explicaron desde el entorno de Novoa a Diario RÍO NEGRO, trascendieron en cuentas de redes sociales dedicadas a la política de Neuquén, desde las cuales lo acusaron, por ejemplo, de adquirir una casa por una elevada cifra en dólares.

«Recurren a la mentira»: el descargo de Novoa

«La vivienda a la que hacen referencia fue adquirida de manera totalmente legitima, con ahorros personales, la venta de un terreno y un vehículo«, afirmó el diputado al hacer el descargo que se publicó ayer en sus cuentas oficiales.

Novoa, que es uno de los principales laderos del oficialismo de Rolando Figueroa en la Cámara, aseguró que «algunos, ante la falta de propuestas y de ideas, recurren a la mentira, la difamación y las operaciones para intentar desacreditar a quienes trabajamos todos los días con honestidad y compromiso».

Colaboradores del diputado indicaron que las publicaciones ganaron difusión rápidamente en cuentas vinculadas a Centenario, de donde es oriundo Novoa, con mensajes a modo de denuncia contra su persona.

«Siempre di la cara y siempre actué con transparencia», dijo, por su parte, el representante de Comunidad, quien también dijo que su patrimonio fue «fruto del esfuerzo y del trabajo, como el de miles de familias neuquinas que progresan con sacrificio».

«No me van a distraer con operaciones absurdas ni con inventos maliciosos. Voy a seguir trabajando con la misma convicción de siempre, defendiendo a Centenario y a toda la provincia del Neuquén», añadió.

La proximidad electoral, como posible causa

Las publicación también fueron vinculadas con algunos sectores de la oposición que «buscan despotricar contra el gobierno provincial y Figueroa«, agregaron desde el equipo de trabajo del legislador, que además mencionó el factor electoral y la proximidad del 2027 como otro posible desencadenante.

Indicaron, por otra parte, que «no hay nada que esconder» y que el dirigente «vive en el mismo barrio de toda la vida, en el alto de Centenario».

Vuelve a sesionar la Legislatura

La Legislatura se prepara para volver a sesionar esta semana. Fuentes del cuerpo adelantaron que durante la convocatoria del miércoles podrían recibir tratamiento algunos de los proyectos que presentó el Gobierno en la apertura de sesiones y todavía no recibieron luz verde en el recinto.

«Todo dependerá de lo que se defina mañana«, se agregó, en relación con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Trabajo, además de la propia tarea de Labor Parlamentaria, que se encargará de definir el orden del día.