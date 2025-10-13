Baja sensible para Boca: Alan Velasco se lesionó y se perderá lo que resta del torneo Clausura

El xeneize pierde a un titular para la recta final del campeonato argentino. Además, ya se conoce cuánto tiempo le demandará recuperarse de la lesión. Los detalles.

Baja para Boca: Alan Velasco se lesionó y se perderá lo que resta del torneo

Este lunes, Boca emitió un parte médico y confirmó la lesión de Alan Velasco. El futbolista del Xeneize «sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha«, comunicó el club a través de sus redes sociales.

En medio de días de duelo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el equipo xeneize pierde a una pieza clave. La lesión de Velasco se produjo en una práctica de futbol el miércoles pasado, en un choque desafortunado con Tomás Belmonte. Posteriormente, se le vio al ex Independiente con una férula en la pierna que indicaba lo peor.

Según lo previsto, el enganche estaría fuera de la canchas por un mes y medio y podría perderse todo lo que resta del Torneo Clausura, ya que Boca cierra su participación en la fase de grupos el 16 de noviembre cuando reciba a Tigre. A partir de ahí, la cantidad de partidos del club de la Ribera depende de su desempeño en los playoffs.

La baja de Velasco representa un problema para Úbeda. El futbolista de 23 años fue titular en los últimos dos partidos y se había asentado en el equipo xeneize. Tras la lesión, todo indica que su reemplazante será Carlos Palacios en el duelo frente a Belgrano el próximo sábado a las 18.

El plantel de Boca volvió a entrenar después de la muerte de Miguel Ángel Russo

El plantel de Boca retomó los entrenamientos este sábado después de la muerte de Miguel Ángel Russo. Lo hizo bajo la conducción de Claudio Úbeda que seguirá como entrenador.

Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron un minuto de silencio antes de la práctica en memoria del DT que falleció el miércoles y fue velado el jueves en la Bombonera.

«El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. Todo se cura con amor», escribieron en las redes sociales del club.

El Xeneize tenía programada su visita a Barracas Central para hoy por la fecha 12 del torneo clausura pero la AFA reprogramó el partido y aún no se confirmó cuándo se jugará.

La decisión de la dirigencia del club es que Úbeda y el resto del cuerpo técnico que llegó con Russo siga a cargo, al menos hasta finalizar este año.