Ignacio Russo y el conmovedor homenaje a su padre que se hizo viral: «Gracias eternas a Riquelme y Boca»

En medio del profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio Russo compartió un conmovedor video en sus redes sociales para homenajear al histórico entrenador. Además, en el clip reveló que Juan Román Riquelme y Boca Juniors cumplieron su último deseo.

A través de una serie de placas negras con letras blancas, la familia Russo expresó su gratitud hacia el club y su presidente por un gesto que, según contaron, cumplió el último deseo del técnico campeón con Boca.

El video, musicalizado con la icónica canción “El amor después del amor” de Fito Páez, intercala imágenes de la exitosa carrera de Russo: títulos, festejos y el cariño incondicional de los hinchas que acompañaron cada paso de su trayectoria.

Sobre el final del clip, una de las placas resume la emoción del mensaje: “Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”, se puede leer, sin precisar detalles sobre cuál fue esa voluntad final, pero dejando en evidencia la cercanía y el apoyo que el club le brindó al entrenador en sus últimos momentos.

La familia también agradeció por el acompañamiento recibido durante el proceso: “Agradecemos de manera eterna todas las muestras de cariño y afecto hacia Miguel. Es increíble el amor que le tienen. No nos va a alcanzar la vida para dar las gracias por todo lo que vivimos”.

Además, dedicaron unas palabras al mundo del fútbol y a una figura clave en el cuidado de Russo:

“Gracias a todos los clubes de la Argentina y del mundo que nos hicieron llegar sus condolencias. Y a Guillermo Bortman, médico de Boca Juniors”.

El emotivo posteo de Ignacio Russo se viralizó rápidamente y se llenó de mensajes de apoyo y cariño de hinchas de todos los clubes, quienes recordaron el legado de un técnico que marcó una huella imborrable en el fútbol argentino.



