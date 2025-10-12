Desde Europa aseguraron que la final entre los campeones continentales se jugará en un estadio que le trae buenos recuerdos a Argentina. Los detalles.

La Finalissima entre Argentina y España se jugaría en marzo en un estadio especial para la albiceleste

Argentina enfrentará a España por la Finalissima y buscará retener el título, tras Los campeones de América y Europa se verán las caras en 2026, a solo unos meses del próximo Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas, desde Europa confirmaron la sede y fecha de la gran final. Según el diario Marca, el partido se disputará en marzo, más precisamente el sábado 28. Además, el medio español aseguró que ese día no habrá más actividad internacional, para darle prioridad absoluta a este encuentro.

A su vez, revelaron que la ciudad que toma más fuerza para recibir esta final es Doha, capital de Qatar. El escenario elegido sería el recordado estadio Lusail, donde Argentina se coronó campeón del Mundial 2022. Esta elección se debe a la ubicación geográfica, el clima favorable y la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien tiene su residencia principal en el país asiático.

¿Qué falta para la confirmación de la Finalissima?

La confirmación de la Finalissima depende del desempeño de España en las eliminatorias al Mundial. Hasta el momento, «La Roja» se ubica en el primer puesto de su grupo y se estaría metiendo en la próxima cita mundialista. Si el seleccionado europeo evita el repechaje, la final podría disputarse sin problemas en la fecha FIFA de marzo.

Por su parte, la Selección Argentina ya se clasificó al Mundial 2026 y tiene la agenda despejada para el partido decisivo. Hasta el comienzo de la competencia mundialista, solo jugará amistosos de preparación. Se espera que los dirigentes de ambas asociaciones se reúnan en los próximos meses y definan la feche y sede de la Finalissima. Otras sedes posibles para este encuentro son: Montevideo, Miami o Medio Oriente.

Lionel Messi vuelve a la Selección Argentina: el plan de Scaloni para el amistoso ante Puerto Rico

El delantero y capitán Lionel Messi regresará a la Selección Argentina tras la goleada del Inter Miami en la MLS y podría ser titular en el amistoso de este martes ante Puerto Rico, en el cierre de la gira por Estados Unidos.

Messi llega con ritmo y confianza. El sábado por la noche, brilló con un doblete y una asistencia en la goleada del Inter Miami ante Atlanta United.

El cuerpo técnico, de todos modos, advirtió que se evaluará el estado físico del astro rosarino, por lo que su presencia desde el arranque dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.

Scaloni, además, planea una rotación importante y no descarta darle minutos a futbolistas nuevos como Lautaro Rivero (River) o José Manuel López (Palmeiras).