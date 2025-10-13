La autocrítica de Gallardo y el mensaje a los hinchas tras la dura derrota de River: «Esta adversidad no me hace claudicar»

Tras la dura derrota de River ante Sarmiento, en el Monumental por la fecha 12 del torneo Clausura, Marcelo Gallardo dio la cara en conferencia de prensa. El DT Millonario reconoció el mal momento de su equipo y aseguró que tiene «la esperanza de revertir el momento». Además, se refirió a la reacción de los hinchas por los malos resultados.

“Tuvimos momentos buenos en los últimos partidos, pero no lo pudimos sostener. No es el mejor momento, reconocerlo no está mal. Tal vez es hasta el momento más irreconocible con lo que uno pretende del equipo. En esta adversidad hay que hacerse responsable”, expresó el DT.

Gallardo también se refirió a la necesidad de mantener la calma y seguir trabajando. “No tengo mucho más que decirles de lo que ya vengo diciendo. Hay que asumir la responsabilidad de los malos resultados y seguir intentando. Los objetivos siguen al alcance, pero vamos a tener que hacer muchos méritos. Hay que asimilar el momento y responderle a la gente. No hay excusas”.

El entrenador fue consultado por la reacción de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos en una noche cargada de frustración. «Cómo no voy a entender al hincha, si nací en este club. No hay forma de reprocharle nada. Tenemos que devolverle su apoyo y confianza. Hoy estamos en la mala, hay que bancar, y nosotros debemos responder«, reconoció con tono firme.

En otro tramo de la conferencia, el Muñeco dejó una frase que marcó su estado de ánimo. “Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo a vivir gratis acá. ¿Tengo una espalda gigante? No. Podía haber vivido del pasado en mi casa, disfrutando de la vida, pero me gustan los desafíos. Esta adversidad no me hace claudicar”.

Finalmente, Gallardo hizo un balance personal y deportivo sobre el momento del club. “He vivido muchas como estas. No nací ganando siempre. Me crié a base de adversidades. Sé que el momento es jodido, pero dignamente vengo a asumir la responsabilidad. No comparto que no tengamos argumentos para salir, los tenemos, pero debemos demostrarlo”.

Tras la derrota, River quedó quinto en el grupo B con 18 puntos, mientras que Sarmiento trepó al octavo puesto con 15. En la tabla anual, el Millonario se ubica tercero con 49 unidades, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense el martes.

En la próxima fecha, River visitará a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, el sábado 18 de octubre a las 22:15. Por su parte, Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.

