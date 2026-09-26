Expo Rural de Choele Choel, cómo les fue a las cabañas en las juras de Angus y Hereford
Una intensa jornada de jura de Angus y Hereford se vivió hoy en la Sociedad Rural de Choele Choel en el marco de la 46° Exposición Rural. Un listado de las premiaciones logradas en el predio rural.
Finalizó este sábado la jura de las razas Angus y Hereford en la pista de la Sociedad Rural de Choele Choel, en un día de intensa actividad en la pista para coronar un clásico de las exposiciones rurales de primavera que se realizan en la provincia de Río Negro.
En Choele Choel se celebra este fin de semana la 46° Exposición Rural, y la cuarta juntada campera de un circuito que ya recorrió Río Colorado, Viedma y General Conesa.
Un gran número de cabañas participaron de este encuentro, entre las cuales se encuentran en Angus: Los Caldenes, de Héctor Batistelli; Don Juan, de Federico Gilardi; La Cantera, de Juan Manuel Sosa; Cerro Chenque SRL; Cabaña Don Fermín, Tranqueras Patagónicas; Isla 62 SRL; Pedro Pulita; Los Murmullos, de Garruchos SA.
En Hereford estuvieron: Don Manuel, Suc. de Oscar Acuña; Santa Elena, de Nora Baltuska; Don Riquín, de Sergio Mundet; Laguna del Toro, de Otamendi y Cía; Los Murmullos, de Garruchos SA; Río Frío, de Ganadera Esquel; La Txapela, Suc. de Angel Jaca, El Encuentro, de Emilio Donnari.
En la actividad de jura de las razas más populares presentes en la muestra, un grupo de reconocidas cabañas se quedó con los principales premios de la jornada y continúan refrendando de esta manera el trabajo que realizan en el campo con resultados en la pista.
Premiaciones en Angus
En Angus, el Gran Campeón Macho PP se lo llevó la cabaña Don Juan, de Federico Gilardi.
El Reservado Gran Campeón Macho PP correspondió a cabaña Los Murmullos, de Garruchos SA.
El Gran Campeón Hembra PP fue para RP 304 de Cerro Chenque SRL
Y el Reservado Gran Campeón Hembra PP fue para el RP72, de cabaña Don Juan, de Federico Gilardi.
En machos, el Gran Campeón ternero fue el corral 63 de Cabaña Don Fermín, de Tranqueras Patagónicas.
Otros resultados registrados en la raza fueron los siguientes:
Puro Controlado Hembras
Diente de leche. Campeón lote 85 de Federico Gilardi
Reservado Campeón. Lote 83. Los Caldenes, de Batistelli Hnos.
Lote Gran Campeón Hembra PC. Federico Gilardi, cabaña Don Juan.
Lote Reservado Gran Campeón Hembra. Los Caldenes, de Batistelli Hnos.
Mejor hembra PC RP 5107. Cabaña Don Juan, Federico Gilardi.
Segunda mejor hembra RP 2074. Cabaña Don Juan, Federico Gilardi.
Puro Controlado Machos
2 dientes. Lote 54. Gran Campeón. Don Juan, Federico Gilardi
Reservado Gran Campeón. Lote 38. La Cantera, de Juan Manuel Sosa.
Mejor toro PC RP2 Don Juan, Federico Gilardi
2do. mejor toro PC RP1 La Cantera, de Juan Manuel Sosa.
Sección Pedigree. Lotes hembras
-Vaquillona intermedia
Lote 79 Gran Campeón hembra PC. Cerro Chenque SRL
Mejor hembra RP 286. Cerro Chenque SRL
2° Mejor Hembra RP 292. Cerro Chenque SRL
• Sección Pedigree Lotes Machos 2 años menor
Lote 60 Gran Campeón Macho PP. Lote 60 Cerro Chenque SRL
• Sección Pedigree Individual a Corral 2 años mayor
Lote 69. Mejor toro individual a corral. La Cantera, Juan Manuel Sosa.
• Sección Pedigree Individual Hembras
Ternera intermedia. Box 76. 1° premio. Tranqueras Patagónicas
Ternera mayor. Box 74. 1° premio. Isla 62 SRL
Gran Campeón Ternera. Box 74. Isla 62 SRL.
Reservada Gran Campeón Ternera. Box 71. Don Juan, Federico Gilardi.
Campeón vaquillona intermedia. Box 77. Cerro Chenque SRL
Reservado campeón vaquillona intermedia. Box 73. Isla 62 SRL.
Vaca Joven. 1° premio. Box 72 Don Juan. Federico Gilardi.
Resultados Hereford
En la jura de Hereford, el gran ganador fue Emilio Donnari, de cabaña El Encuentro, que se quedó con el Gran Campeón Macho PP y Reservado Gran Campeón Macho PP.
La jura de Hereford estuvo a cargo de Fabio Busquet, con la colaboración de Mario Javier Rosas.
Otros resultados fueron los siguientes:
Hembras PR en lote
-Lote Gran Campeón Hembra PR: Los Murmullos, de Garruchos SRL
-Lote Reservado Gran Campeón Hembra PR: Don Manuel, de Suc. Oscar Acuña.
Machos PR en lote
-Lote Gran Campeón Macho PR: Los Murmullos, de Garruchos SRL.
-Lote Reservado Gran Campeón Macho: Santa Elena, de Nora Baltuska.
Machos PR a Corral
-Mejor macho PR: Los Murmullos, de Garruchos SA
2° Mejor Macho PR: Río Frío, de Ganadera Esquel.
Hembras PP a bozal
-Gran Campeón Hembra: La Txapela, Suc. de Angel Jaca.
-Reservado Gran Campeón Hembra: La Txapela, Suc. de Angel Jaca.
Machos PP en lotes
-Lote Gran Campeón Macho PP: Laguna del Toro, de Otamendi y Cía SRL.
-Lote Reservado Gran Campeón Macho PP. El Encuentro, de Emilio Donnari.
Machos PP a corral
-Mejor individual a corral. Laguna del Toro, de Otamendi y Cía.
-2° Mejor individual a corral: La Cantera, de Juan Manuel Sosa.
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