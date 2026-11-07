¡Bandera roja! Por la fuerte lluvia, se detuvo la prueba de clasificación en Interlagos

La tormenta volvió a hacer de las suyas y las autoridades de la prueba decidieron mostrar la bandera roja a poco de iniciarse la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, obligando a las máquinas a regresar a boxes y aguardar el reinicio de la actividad.

Luego del fuerte chaparrón pasadas las 13:30, la precipitación, anunciada hace días por el servicio meteorológico paulista, reapareció con fuerza al minutos de comenzar la tanda cronometrada, obstruyendo 100% la visibilidad en pista.

"I’m already aquaplaning" Kimi was relieved to come back to the pits before the session was halted #F1 #BrazilGP https://t.co/gCjnrpwTa4 November 7, 2026

Mientras los comisarios analizan las condiciones de pista, se espera que el clima pueda mejorar y brindar mayor seguridad al tránsito de los monoplazas. En caso contrario, se evaluarán alternativas de acuerdo a las circunstancias. Aunque, según anuncia el meteorito, no hay perspectiva de mejora este sábado.

Vale recordar que en 2024, en la primera competencia de Franco Colapinto en Brasil (corría con Williams), un temporal motivó la cancelación de la Qualy y su reprogramación para el domingo. En caso de no poder llevarse a cabo la misma, la FIA puede analizar dos opciones: tomar los tiempos de la FP3 o, efectivamente, aplazarla para antes de la competencia.

«No, amigo. Es imposible de manejar. Hay acuaplaning por todos lados, es bandera roja. Alguien va a chocar en el ingreso a boxes«, reportó Colapinto por radio a su ingeniero, Stuart Barlow.

(Noticia en desarrollo)