La formación de Boca vs. Defensa y Justicia por la definición de la tabla anual, confirmada

Alan Velasco le ganó la pulseada a Leonel Flores y se metió en el once inicial de Boca para el decisivo partido ante Defensa y Justicia. (Foto: @alanvelasco__)

Boca recibirá a Defensa y Justicia este sábado, desde las 17:30, en La Bombonera, en una jornada decisiva para la definición de la tabla anual. El Xeneize lidera con 60 puntos y una diferencia de gol de +22, la misma cantidad de unidades que Argentinos Juniors, que tiene +12. Rosario Central completa el podio con 59 puntos y +16.

Los tres equipos jugarán en simultáneo y en condición de local. El Bicho recibirá a Huracán, mientras que el Canalla enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, que ya perdió la categoría. En ese escenario, Boca es el único que depende de sí mismo: si consigue la victoria, se asegurará el primer puesto y se consagrará campeón de la Liga.

Para este compromiso ante el exigente Halcón de Julio Vaccari, que necesita sumar para clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año, Rodolfo Arruabarrena ya definió el once inicial, que tendrá una modificación respecto al equipo que salió desde el arranque frente a River.

La única duda del Vasco estaba en la delantera: Alan Velasco o Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Finalmente, el entrenador se inclinó por Velasco, quien le ganó la pulseada al juvenil, que bajó su nivel en los últimos encuentros. De esta manera, el ex Independiente volverá a ser titular y será el único cambio respecto al Superclásico.

Por último, Facundo Herrera y Milton Delgado llegan con cuatro amarillas cada uno. Si alguno recibe una más, se perderá los octavos de final del Clausura, que se disputarán después de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

La formación de Boca vs. Defensa y Justicia, confirmada

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia (probable): Matias Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, Davíd Martínez, Demian Dominguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jermías Lucco; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Hora: 17:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: La Bombonera.