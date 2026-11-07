Crisis en Paraguay: el nuevo presidente cambia el Gobierno y confirma pagos a jubilados afectados por Ueno Bank

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana -quien asumió tras la destitución de Santiago Peña por la polémica con Ueno Bank-, anunció cambios en su gabinete para rearmar un gobierno golpeado por la crisis económica y política. En un intento por calmar las protestas, garantizó el pago de pensiones y aguinaldos a los jubilados afectados por la disolución de la entidad bancaria.

Crisis en Paraguay: nuevos ministros en el Gobierno

A un día de asumir el cargo, el presidente Pedro Alliana designó este sábado a Ariel Martínez al frente del Ministerio del Interior y a Juan Carlos Baruja en la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario aseguró que les encomendó «trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas».

Alliana remarcó que el país necesita «paz, orden y seguridad», destacando la trayectoria de Martínez -quien ya dirigió la misma institución- y la solvencia técnica del ingeniero Baruja, avalada por su gestión previa al frente de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Crisis en Paraguay: Alliana garantiza el pago a jubilados afectados

Por otra parte, el Gobierno paraguayo anunció que garantizará el pago de haberes y aguinaldos a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) perjudicados por la disolución de Ueno Bank. El anuncio se concretó tras una reunión en el Palacio de Gobierno de Asunción entre el presidente y el titular de la previsional, Derlis León.

La entidad tenía depositados cerca de 350 millones de dólares en la firma privada, fondos que quedaron inmovilizados el pasado martes tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP). Al respecto, León precisó en conferencia de prensa que los aproximadamente 90.000 beneficiarios del padrón percibirán sus pensiones y el aguinaldo el próximo 17 de noviembre.

En paralelo, el Vicepresidente Pedro Alliana detalló que a la fecha se desembolsaron más de 996.000 millones de guaraníes (unos 160 millones de dólares) a 1.196.000 cuentas de ahorristas de la firma disuelta, la cual registraba más de 2,9 millones de clientes en todo el país según datos del BCP.

«Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero. Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana para dar tranquilidad a las familias paraguayas», ratificó Alliana en su cuenta oficial de X.