Irán informó que un petrolero se incendió tras chocar con minas en una zona restringida del estrecho de Ormuz

La Armada de Irán informó este sábado que un petrolero se incendió luego de impactar contra minas navales en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Según la versión oficial, la embarcación navegaba por una zona restringida y había desactivado sus sistemas de navegación.

En un comunicado publicado en la página oficial del Ejército, la fuerza naval iraní calificó al buque como «infractor» y sostuvo que ignoró las advertencias antes de ingresar en un sector considerado peligroso para la navegación.

Qué dijo Irán sobre el petrolero incendiado en el estrecho de Ormuz

Según informó la agencia Xinhua, la Armada aseguró que el barco transitaba por una región ubicada al este del estrecho de Ormuz, donde está prohibida la circulación de determinadas embarcaciones. Allí habría impactado contra las minas y se produjo el incendio.

Continúa la guerra con Estados Unidos.

La fuerza naval advirtió que otras embarcaciones podrían correr la misma suerte si desoyen las advertencias e ingresan en las zonas restringidas de esta vía marítima.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz y las condiciones para terminar la guerra

Los incidentes se producen en medio de las restricciones impuestas por Irán al tránsito marítimo. Teherán intensificó el control sobre el estrecho el 28 de febrero y prohibió el paso seguro de embarcaciones pertenecientes o vinculadas a Israel y Estados Unidos, tras los ataques de ambos países contra territorio iraní.

Este viernes, la Guardia Revolucionaria reiteró que el estrecho permanece bloqueado y que continuará en ese estado hasta que Estados Unidos acepte las siete condiciones planteadas por Irán para poner fin a la guerra.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump mantuvo una comunicación con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, para tratar los esfuerzos diplomáticos destinados a evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente. Catar participa como mediador en las negociaciones.