Neuquén anunció aumentos para la Policía por encima de la inflación

El haber neto de referencia de un agente de la Policía de Neuquén alcanza los $2.203.247, según datos oficiales.

El Gobierno de Neuquén anunció nuevos aumentos salariales para el personal de la Policía provincial, que se aplicarán entre noviembre y enero. La recomposición acumulada podría alcanzar entre el 13% y el 14% respecto de los haberes de octubre, mientras que a comienzos de 2027 los efectivos también recibirán un bono extraordinario de $480.000.

El primer incremento será del 4% y se abonará el 30 de noviembre, calculado sobre los salarios de octubre. En enero se aplicará una nueva actualización trimestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a la que se agregará una recomposición adicional del 3%.

Según las estimaciones del Ejecutivo provincial, la combinación de estos porcentajes permitirá alcanzar una mejora salarial acumulada de entre el 13% y el 14%. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de la evolución de la inflación correspondiente al período que se tome como referencia para la actualización de enero.

A estos incrementos se sumará un bono extraordinario de $480.000, que se pagará durante enero de manera independiente de los aumentos salariales. La suma tendrá carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorporará al sueldo básico ni se utilizará para calcular otros adicionales.

Actualmente, el haber neto de referencia de un agente policial alcanza los $2.203.247, según los datos difundidos por el Gobierno provincial. Desde el Ejecutivo sostuvieron que este nivel de ingresos posiciona a Neuquén entre las provincias con mejores remuneraciones iniciales para su personal policial.

Los anuncios se incorporan a un esquema de recomposición salarial que comenzó a implementarse durante 2024. Ese año, mediante el decreto 1388, la Provincia modificó el valor punto de la escala salarial policial, una medida que permitió establecer incrementos específicos para los integrantes de la fuerza.

De acuerdo con la información oficial, aquella modificación, sumada a las actualizaciones por inflación, permitió alcanzar una mejora acumulada que se ubicó un 50,3% por encima de la pauta salarial general de la administración pública provincial.

Durante 2026, los efectivos también percibieron compensaciones extraordinarias. En el primer semestre recibieron una suma de $350.000, mientras que en septiembre se estableció un segundo pago de $410.000. Con el bono previsto para enero, las tres compensaciones totalizarán $1.240.000.

A estos conceptos se agrega la compensación por ropa de trabajo, incorporada en 2024, que alcanza a los distintos cuerpos y escalafones policiales. El beneficio se abona periódicamente y se actualiza de acuerdo con la evolución del IPC.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esta es una decisión política que se traduce en hechos concretos: mejores salarios, más equipamiento, capacitación permanente y condiciones de trabajo acordes con la enorme responsabilidad que tiene nuestra Policía”.

Las inversiones en infraestructura y equipamiento policial

La recomposición salarial se suma a las inversiones que el Gobierno provincial lleva adelante en infraestructura, tecnología y equipamiento para las fuerzas de seguridad. A través del programa Construir Seguridad, la Provincia contempla 77 obras e intervenciones destinadas a construir, ampliar y recuperar dependencias policiales y penitenciarias distribuidas en distintas localidades del territorio neuquino.

Entre los proyectos se encuentran el complejo de seguridad de La Meseta, nuevas comisarías en la capital y el interior provincial, y la ampliación de unidades penitenciarias mediante la construcción de pabellones y módulos de alojamiento.

El plan también incluye la incorporación de móviles policiales, chalecos antibalas, cascos tácticos y herramientas tecnológicas. En paralelo, se desarrolla la implementación progresiva de dispositivos Taser 10, acompañada por capacitaciones y certificaciones para el personal.

Nicolini sostuvo que “el fortalecimiento de la seguridad también significa reconocer el esfuerzo de cada efectivo. Queremos una Policía profesional, preparada y comprometida, pero también una institución en la que sus integrantes se sientan valorados y acompañados por el Estado provincial”.

Con los incrementos previstos para los próximos meses, la administración de Rolando Figueroa mantendrá el mecanismo de actualización trimestral por inflación y sumará nuevas recomposiciones específicas para los integrantes de la Policía neuquina.