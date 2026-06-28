Barajar y dar de nuevo: «Fue un día muy malo», lamentó Franco Colapinto

(AP). El argentino no pudo continuar en la senda de los puntos.

Más lamento que satisfacción. Pocas cosas pudo sacar en limpio el argentino Franco Colapinto de su paso por el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, celebrado hoy en el Red Bull Ring de Spielberg.

Un Alpine carente de prestaciones competitivas para batallar por los puntos y un escenario poco propicio para una carrera entretenida. La suerte de Franco se limitó a las circunstancias y a conducir hasta la bandera de cuadros.

Tras cartón, un problema de potencia en la partida complicó todavía más el panorama, haciendo muy cuesta arriba el comienzo de la competencia, que tras las 71 vueltas lo tuvo concluyendo en el 15° puesto.

«Largué y me quedé parado sin potencia. Recuperé un poco, pero saliendo de la primera curva otra vez no reaccionó y me pasaron todos. No sé qué pasó, hay que entender el por qué. Fue un fin de semana muy difícil con el motor y la parte eléctrica», contó el argentino en conferencia.

P13 and P15 in Austria. pic.twitter.com/igRTIO5rgY — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 28, 2026

«La largada siempre fue nuestro fuerte, pero hoy no funcionó. Hay que intentar entender el problema y estar mejor en Silverstone. De todos modos fue un día muy malo, el ritmo tampoco fue bueno y el auto patinaba mucho», recalcó.

Si algo se puede rescatar del desempeño del pilarense fue la segunda mitad competencia; concretamente, el último tercio, cuando, con neumático duro, logró acercarse a rivales y ejecutar algún sobrepaso aislado.

«Al principio me quedé atrás de los Williams y fue muy difícil pasarlos. Cambió un poco al final, cuando corrí a los Haas, con las gomas en mejor estado. Pero tampoco era bueno el grip, así que hay que trabajar mucho para Silverstone», redondeó.