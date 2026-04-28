Barcelona quiere a otro argentino si no logra cerrar el fichaje de Julián Álvarez

El Barcelona está a un paso de salir campeón de La Liga y ya se enfoca en la próxima temporada. De cara al mercado de pases de verano, la atención está puesta en Julián Álvarez, el principal objetivo del equipo catalán.

Con Lewandowski llegando al final de su contrato, el delantero de Atlético Madrid es el sueño de Hansi Flick para reforzar una delantera que tiene como grandes protagonistas a Lamine Yamal y Raphinha. Pero el equipo del Cholo Simeone lo dejará salir por una cifra cercana a los 100 millones de dólares.

De todas formas, la negociación no será sencilla, ya que el cordobés tiene una clausula de rescisión de 500 millones. Una posible venta dependerá en gran medida del deseo del jugador de continuar o no en el Colchonero.

En la previa al duelo de semis de Champions League, la Araña fue consultado sobre los rumores y dejó clara su postura: «Se empieza a hacer una pelota de mentiras. Prefiero guardar la energía para estar al cien por ciento y ayudar al equipo», sentenció.

Ante una posible negativa, el Barcelona ya tiene otra alternativa. Se trata de Lautaro Martínez, que también está en carpeta. El ex Racing estuvo muy cerca de llegar a Cataluña en 2020 y volvió a sonar a finales de 2025, pero en ninguna ocasión prosperó el fichaje.

El delantero de 28 años tiene contrato con el Nerazzurri hasta 2029 y un valor de mercado de 85 millones de dólares. A pesar de sufrir varias lesiones durante esta temporada, el Toro es el máximo artillero de la Serie A con 16 goles.

Los delanteros de Lionel Scaloni, en el radar del Barcelona.

Según trascendió desde Italia, el Barcelona es la prioridad de Lautaro si se confirma su salida del equipo de Chivu. Pero también sería difícil su fichaje, ya que en el Inter no estarían dispuestos a desprenderse fácilmente de su mejor pieza de ataque, que ya es un histórico en la institución. Otro que suena fuerte en España es el brasileño Joao Pedro, atacante del Chelsea.