La AFA confirmó los días y horarios de la última fecha del torneo Apertura

Hace instantes, la Liga Profesional de Futbol confirmó los días y horarios de la 9° fecha del torneo Apertura, que cerrará la primera ronda del torneo argentino. Cabe destacar que esta jornada se debió disputar el fin de semana del 8 de marzo, pero no se llevó a cabo por el paro del futbol argentino propuesto por AFA.

Será un fin de semana clave, ya que se definirán los clasificados y cruces de los octavos de final. Además, los equipos que ya están adentro buscarán terminar lo más arriba posible en su respectivo grupo.

La fecha comenzará el sábado con el duelo entre Barracas Central y Banfield, programado para las 14. Luego, habrá dos partidos en simultaneo para definir las posiciones en la zona A: desde las 18:45 jugarán San Lorenzo – Independiente y Unión – Talleres.

Por otro lado, el domingo se llevará toda la atención. La jornada empezará en Mar del Plata en el duelo entre Aldosivi – Independiente Rivadavia. Al finalizar, la pelota rodará en cuatro canchas a partir de las 16, donde se determinarán los últimos clasificados de la Zona B: Central – Tigre, Racing – Huracán, Gimnasia – Argentinos y Belgrano – Sarmiento.

Racing buscará la clasificación a los playoffs ante su gente.

La programación completa de la 9° fecha

Sábado 2 de mayo

14:00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14:30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16:15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18:45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18:45 Unión – Talleres (Zona A)

21:15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo:

13:30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16:00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16:00 Racing – Huracán (Zona B)

16:00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16:00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18:30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo:

17:00 Gimnasia Mendoza – Defensa y Justicia (Zona A)

19:15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21:30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Los clasificados de cada zona hasta el momento

Zona A:

Estudiantes

Boca

Vélez

Talleres

Lanús

Zona B: