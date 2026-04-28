Neymar en Buenos Aires: el sorpresivo regalo de Riquelme y su encuentro con futbolistas

Neymar recibió un regalo de Riquelme en la previa al duelo de San Lorenzo con Santos por la Sudamericana.

En la previa de su presentación en el Nuevo Gasómetro, Neymar dejó su marca personal en Buenos Aires. El brasileño, que esta noche enfrentará a San Lorenzo con Santos por la Copa Sudamericana, aprovechó su breve estadía para reencontrarse con viejos conocidos y además, recibió un regalo de Juan Román Riquelme.

La llegada del crack no pasó desapercibida y varios fanáticos del fútbol se acercaron al hotel para una foto o un autógrafo. Además, el delantero visitó Casa Amarilla, lugar donde entrenó junto a la delegación del Santos y aprovechó para reencontrarse con Ander Herrera, con quien compartió plantel en el PSG entre 2019 y 2022. «Qué lindo verte, amigo», escribió el español en redes sociales, en una imagen donde intercambiaron camisetas.

Durante su paso por el predio de Boca Juniors, Neymar recibió como obsequio una camiseta con la 10 y el nombre de Juan Román Riquelme, un guiño que no pasó desapercibido para los hinchas xeneizes.

Riquelme le envió dos camisetas de regalo al brasileño. Una con el nombre de Neymar y otra con el suyo. (Foto: Santos)

El brasileño también se reencontró con Giuliano Galoppo, actual jugador de River Plate, quien publicó una foto junto al delantero y agradeció el regalo de su camiseta del Santos con la número 10. Si bien nunca fueron compañeros, el paso del volante por el fútbol brasileño facilitó el vínculo.

San Lorenzo recibe al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana

Más allá del color por la presencia de Neymar, todas las miradas estarán puestas en el duelo de esta noche. San Lorenzo recibirá a Santos desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, con David Rodríguez a cargo del VAR, y la transmisión estará en DSports.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega en alza tras vencer 1-0 a Platense como visitante por el torneo Apertura, resultado que lo mantiene en zona de playoffs. El entrenador repetiría la formación por tercer partido consecutivo.

Del otro lado, el conjunto brasileño, conducido por Cuca, arriba tras empatar 2-2 frente a Bahía por el Brasileirão, donde atraviesa un presente irregular y se ubica en zona de descenso. Para este compromiso, el DT meterá mano en el equipo con nueve cambios respecto al último partido y solo mantendría a Gonzalo Escobar y Gabriel Bontempo entre los titulares.

La posible formación de San Lorenzo para enfrentar al Santos de Neymar por la Copa Sudamericana

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

La posible formación de Santos de Neymar para enfrentar a San Lorenzo por la Copa Sudamericana

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.