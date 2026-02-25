Bareiro-Cavani, la nueva dupla ofensiva de Boca: el equipo que piensa Úbeda para recibir a Gimnasia de Mendoza
Tras el triunfo ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina, el Sifón ya está pensando en el equipo que recibirá al Lobo mendocino este sábado.
Adam Bareiro lleva menos de una semana en Boca y ya es el goleador del equipo en lo que va de 2026, tras el doblete que marcó en la victoria por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina.
Por esa razón, es prácticamente un hecho que el sábado será titular en la Bombonera, cuando el Xeneize reciba a Gimnasia de Mendoza a partir de las 17:45, por la octava fecha del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda está obligado a sumar de a tres, algo que no hizo en las últimas tres fechas, tras los empates ante Platense y Racing y la derrota ante Vélez.
El Sifón piensa en un once que tendría la misma base que en el encuentro ante la Academia, a pesar del flojo rendimiento de su equipo: Boca no pateó al arco en todo el partido. Sin embargo, el cuerpo técnico analiza la vuelta de los cuatro volantes y el doble “9”: saldría Miguel Merentiel para el ingreso del centrodelantero paraguayo, que acompañaría a Edinson Cavani en el ataque.
El mediocampo, a estas horas, sería el mismo que el viernes pasado: Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Williams Alarcón. Respecto al capitán, Leandro Paredes, la idea es que regrese a las canchas en el encuentro ante Lanús, programado para el miércoles 4 de marzo.
A su vez, también repetiría el arquero y la defensa, tras darle rodaje por Copa Argentina a jugadores que aún no habían sumado minutos en 2026. Marcelo Weigandt fue el único que jugó el martes y repetiría este sábado. Al arco volverá Agustín Marchesín, la zaga estará compuesta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa y el lateral izquierdo será Lautaro Blanco.
Sin embargo, aún no está nada definido y podría cambiar de cara al sábado. Úbeda se quedó conforme con el rendimiento de Lucas Jansón y es otro que tiene chances de ser titular. Por otro lado, se espera que Ander Herrera vuelva a ser convocado y pueda formar parte del banco de los suplentes.
