Bareiro-Cavani, la nueva dupla ofensiva de Boca: el equipo que piensa Úbeda para recibir a Gimnasia de Mendoza

Adam Bareiro lleva menos de una semana en Boca y ya es el goleador del equipo en lo que va de 2026, tras el doblete que marcó en la victoria por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina.

Por esa razón, es prácticamente un hecho que el sábado será titular en la Bombonera, cuando el Xeneize reciba a Gimnasia de Mendoza a partir de las 17:45, por la octava fecha del Torneo Apertura. El equipo de Claudio Úbeda está obligado a sumar de a tres, algo que no hizo en las últimas tres fechas, tras los empates ante Platense y Racing y la derrota ante Vélez.

El Sifón piensa en un once que tendría la misma base que en el encuentro ante la Academia, a pesar del flojo rendimiento de su equipo: Boca no pateó al arco en todo el partido. Sin embargo, el cuerpo técnico analiza la vuelta de los cuatro volantes y el doble “9”: saldría Miguel Merentiel para el ingreso del centrodelantero paraguayo, que acompañaría a Edinson Cavani en el ataque.

El mediocampo, a estas horas, sería el mismo que el viernes pasado: Tomás Belmonte, Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Williams Alarcón. Respecto al capitán, Leandro Paredes, la idea es que regrese a las canchas en el encuentro ante Lanús, programado para el miércoles 4 de marzo.

A su vez, también repetiría el arquero y la defensa, tras darle rodaje por Copa Argentina a jugadores que aún no habían sumado minutos en 2026. Marcelo Weigandt fue el único que jugó el martes y repetiría este sábado. Al arco volverá Agustín Marchesín, la zaga estará compuesta por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa y el lateral izquierdo será Lautaro Blanco.

Sin embargo, aún no está nada definido y podría cambiar de cara al sábado. Úbeda se quedó conforme con el rendimiento de Lucas Jansón y es otro que tiene chances de ser titular. Por otro lado, se espera que Ander Herrera vuelva a ser convocado y pueda formar parte del banco de los suplentes.