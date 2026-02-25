La UEFA desestimó el reclamo de Benfica y Prestianni no jugará frente a Real Madrid

Hace instantes se conoció que Gianluca Prestianni no podrá jugar la vuelta de los Playoffs de Champions frente al Real Madrid.

El 23 de febrero, la UEFA había suspendido provisionalmente al argentino luego del escándalo protagonizado en Lisboa con Vinicius, donde el futbolista de 20 años realizó un presunto insulto racista al brasileño.

La acción de Prestianni que derivó en el reclamo efusivo de Vinicius.

Tras la medida del ente europeo, el club portugués apeló la medida e intentó revertir la sanción. Incluso Prestianni viajó con sus compañeros a Madrid y entrenó en la previa del partido. Sin embargo, se desestimó el reclamo y el ex Vélez no podrá estar presente en el Santiago Bernabeu.

Según la UEFA, la sanción se mantendrá hasta que terminen las investigaciones en curso. Quien tampoco estará presente será Jose Mourinho. El ex entrenador de Real Madrid no estará en el banco después de haber sido expulsado en la ida.

Benfica tendrá una difícil tarea: buscará dar vuelta la serie tras caer en el estadio Da Luz por 1-0. Nicolás Otamendi será titular y capitán en el equipo luso que buscará dar el batacazo.

Mbappe es baja por lesión

A horas del partido, se confirmó que Kylian Mbappe no jugará el partido de vuelta frente al Benfica. El francés no terminó el entrenamiento del martes por dolores en la rodilla y se bajó de la convocatoria para este duelo transcendental.

En los próximos días, Arbeloa y el cuerpo técnico decidirán si le dan descanso al delantero en los siguientes compromisos del Real Madrid, así se recupera de la dolencia que arrastra desde fines de 2025.