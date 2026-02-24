Bareiro llegó con goles, anotó dos y Boca le ganó a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina

Con un doblete del debutante Adam Bareiro, Boca le ganó 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El delantero guaraní fue la figura de la cancha y se llevó todos los aplausos de la noche en medio de un claro dominio del equipo Xeneize a lo largo de los 90 minutos.

A los 4, Bareiro tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Habilitado por Ángel Romero de cabeza, luego de un larguísimo saque del arquero Brey, el flamante fichaje del Xeneize se metió al área con la pelota dominada y buscó picarla. Sin embargo, Dormisch adivinó la intención y alcanzó a manotearla con la mano derecha.

La primera ocasión de peligro para Gimnasia se dio a los 13. Cáseres le ganó en el cuerpo a cuerpo a Belmonte y, cuando pisaba el área grande, le pegó al primer palo, pero su disparo salió cerca del parante defendido por Brey. Fue lo único del equipo del Federal A.

En tres cuartos de cancha, Jorge Figal le metió un gran pase filtrado a Lucas Janson, quien fue derribado dentro del área. Sin embargo, árbitro Facundo Tello invalidó la acción al cobrar posición adelantada, mientras el arquero Dormisch quedó tendido en el suelo por un golpe en su intento por frenar a Janson.

El 1-0 llegó a los 40 minutos, con una excelente combinación por izquierda de Janson y Malcom Braida, quien tocó de taco para devolver la pared. Despegado, Janson lanzó el centro y Bareiro, en el corazón del área, aguantó la marca y la empujó hacia la red para sumar su primer gol en su debut con la camiseta azul y oro.

Belmonte, Bareiro y Janson, que tuvo un buen partido en Salta. (Copa Argentina)

Segundo de Bareiro y partido liquidado

En el complemento, la historia no cambió. Boca siguió con el dominio. A los 12 minutos un centro de Malcom Braida al primer palo habilitó el cabezazo de Bareiro, que convirtió su segundo gol en la noche y puso el 2-0.

Cuando iban 19 minutos, un centro atrás desde la derecha del volante Tomás Belmonte habilitó al mediocampista Milton Delgado, cuyo remate bajo y centralizado fue desviado por Dormisch, aunque el rebote casi se mete por su palo derecho. Las jugadas de riesgo siguieron, Miguel Merentiel quiso su gol a toda costa, pero el 2-0 no se modificó y así Boca cerró un debut triunfal en la Copa Argentina.

Las formaciones

Boca (2): Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda

Gimnasia (2): Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

Goles: PT 40 y ST 12 Adam Bareiro

Cambios: ST Miguel Merentiel por Ángel Romero (B), 18 Mauro Gutiérrez por Ramiro Medina (G), 21 Sebastián Marfort por Patricio Ferreira (G), 24 Santiago Ascacibar por Milton Delgado e Iker Zufiarre por Adam Bareiro (B), 30 Dylan Gorosito por Marcelo Weigandt y Tomás Aranda por Lucas Janson (B), 32 Mario Dauria por Alexis Zárate, Nicolás Giampaoli por Franco Cáseres y Matías Rosales por Marcos Salvaggio (G).

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Padre Ernesto Martearena