Barrio Norte, rumbo al Mundialito con un proyecto que va más allá del fútbol

Los chicos y chicas de Barrio Norte posaron con sus nuevos conjuntos que estrenarán en el Mundialito.

Barrio Norte fue fundado en 2019, de la mano de Bruno Giles, un vecino del barrio que comenzó este proyecto al ver la cantidad de chicos que había en la calle jugando al fútbol. “A partir de ese amor por la pelota que vio y que él también siente, decidió reunirlos y crear el equipo”, comentó Lucas Morales, quien actualmente es el presidente.

A Bruno se le sumaron más personas, con la misma ambición. Entre ellas, Carla Vidart, referente del fútbol femenino de la región, y el propio Lucas, que comenzó como entrenador de arqueros y el año pasado tomó el rol de presidente para realizar el proceso de personería jurídica y darle un carácter más institucional a Barrio Norte.

En total, hay más de 100 chicos y chicas que defienden los colores negro y amarillo dentro de la cancha y forman parte de este grupo, que Lucas define de la siguiente manera: “Es una gran familia, cada chico viene con su grupo familiar detrás, y se está generando un espacio muy lindo”.

El aspecto social, más importante que los resultados en la cancha

“Hay una parte social que es fundamental, que es la contención de los chicos. Hoy en día a los chicos o hay que sacarlos de la calle o hay que sacarlos de la habitación”, comentó el presidente. “Desde el deporte tratamos de contemplar lo social y lo que hace a la vida del jugador: enseñarles la parte de la disciplina, del respeto, del compañerismo y del esforzarse bien”, agregó.

«Hoy en día a los chicos hay que sacarlos de la calle o hay que sacarlos de la habitación» Lucas Morales, presidente de Barrio Norte.

Lucas define el trabajo de quienes integran Barrio Norte como “holístico”, en el que se analizan los contextos y las realidades de cada familia. “Queremos generar un impacto positivo en la vida de los chicos, las chicas y las familias que componen al equipo, que no sea solamente una cuestión de que vengan a jugar al fútbol, sino que los ayude a crecer como personas”, señaló.

“Nosotros somos toda gente de barrio. Ninguno acá tiene la vida resuelta o acomodada. Nuestros chicos, a temprana edad, tienen un roce muy cercano con la realidad. Entonces, uno tiene que estar ahí para contener y apoyar”, indicó Lucas.

Muchas veces, los dirigentes o entrenadores dejan de lado su rol para asumir un papel de acompañante o consejero. “Ahí está el ojo de cada uno. Desde la vocación y desde el amor con el cual hacemos las cosas, hay que saber llegarles a los chicos para poder levantarlos. Si alguno viene triste, si sabemos que viene teniendo problemas, se habla de manera individual con él para poder alentarlo y que encuentre en el fútbol un espacio de dispersión también”, comentó.

Construir desde la comunidad

“El movimiento es vida, el deporte es salud”, es el mensaje que eligió Lucas para impulsar a más chicos y chicas a sumarse a este proyecto llamado Barrio Norte.

«El movimiento es vida, el deporte es salud» Lucas Morales.

Para jugar su tercer Mundialito desde la fundación del club, el presidente pensó en un nuevo objetivo: que todos jueguen con el mismo uniforme, para presentar “una imagen más homogénea, que iguale a los chicos y que los haga ver como que representan lo mismo”.

La única forma de hacerlo era que todos trabajaran en conjunto. “Nosotros bajamos la línea de que hay que trabajar entre todos. Es algo que se perdió en los últimos años: el sentido de comunidad y de querer colaborar con el otro”. Por eso, todas las familias se pusieron en marcha para hacer el sueño realidad y recaudaron fondos con una venta de pastas.

Todos aportaron su grano de arena para poder tener un nuevo conjunto y “materializar el sueño de entrar al Mundialito”, como lo definió Lucas. Barrio Norte partipará con tres categorías: 2014, 2015 y 2016.

Soñar y sudar

El principal sueño de Lucas como presidente de Barrio Norte es conseguir un espacio propio para los entrenamientos. En 2019 comenzaron entrenando en el Canal Grande y actualmente combinan prácticas allí y en el complejo de Fiske Menuco, con la proyección de poder tener su propia cancha.

Lucas sabe que con esfuerzo, dedicación y constancia es algo que tarde o temprano van a poder lograr. “Nada viene regalado, nada viene de arriba. Vamos a tener que sudar y trabajar para conseguir lo que queremos”, subrayó.

Además, sabe que es una enseñanza que quedará para el resto de la vida de los chicos y chicas que forman parte del equipo: “El mismo esfuerzo que hacés acá, lo vas a tener que hacer el día de mañana en la escuela, en la universidad o en el trabajo. Es un entrenamiento no solamente para el deporte, sino también para la vida”, indicó.

«El mismo esfuerzo que hacés acá, lo vas a tener que hacer el día de mañana en la escuela, en la universidad o en el trabajo. Es un entrenamiento no solamente para el deporte, sino también para la vida» Lucas Morales.

Por último, el presidente dejó en claro cómo quiere que los chicos recuerden su paso por Barrio Norte en el futuro: “Me gustaría que tengan un lindo pasar por acá, que puedan decir: ‘me enseñaron, me trataron bien, me exigieron. Me ayudaron a encontrar mi 100%, me ayudaron a darme cuenta de que yo podía’. Un lindo recuerdo para que sea una infancia feliz. Que cuando vean la camiseta que usaban cuando estaban acá digan: ‘yo era chico y era feliz en Barrio Norte, la pasaba bien’. Ese es el gran deseo”, sentenció Lucas, que sueña en grande con Barrio Norte y quiere un futuro mejor para quienes lo integran.