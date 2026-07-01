Bélgica remontó un partido increíble de la mano de Tielemans y eliminó a Senegal del Mundial en el alargue
Youri Tielemans fue el héroe de una clasificación impensada: marcó el 2-2 sobre el final de los 90 minutos y, ya en el tiempo suplementario, convirtió el penal decisivo para darle el pase a los europeos tras estar contra las cuerdas durante gran parte del encuentro.
Bélgica estaba al borde de una eliminación que parecía inevitable, pero encontró una reacción inesperada en el cierre, forzó el alargue y terminó quedándose con una clasificación dramática frente a Senegal. En el Lumen Field de Seattle, el equipo de Rudi García remontó un 2-0, ganó en el tiempo suplementario y se metió en la siguiente ronda del Mundial, donde espera por Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.
El partido comenzó parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha, aunque el primer aviso serio llegó del lado africano. A los 13 minutos, Thibaut Courtois falló en el intento de cortar un centro y dejó una pelota viva que Ismaila Sarr estuvo muy cerca de transformar en gol, ya que su remate impactó en el palo. Esa acción fue el punto de quiebre: Senegal ganó confianza y empezó a inclinar la cancha.
Los dirigidos por Pape Thiaw crecieron con el correr de los minutos y encontraron premio a los 24. Sadio Mané envió un centro desde la izquierda, Sarr conectó de cabeza y, luego de otro rebote en el poste, esta vez apareció Habib Diarra para empujarla y poner el 1-0.
¡PEGARON PRIMERO LOS AFRICANOS! Diarra capturó el rebote luego de que la pelota pegue en el palo y marcó el 1-0 de Senegal ante Bélgica. ¡QUÉ COPA DEL MUNDO!— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/DfVqEDXjx4
Lejos de conformarse, Senegal siguió atacando. Mané tuvo varias intervenciones determinantes y fue el futbolista que más complicó a una Bélgica que parecía desconectada. Del otro lado, Mory Diaw prácticamente no intervino durante toda la primera etapa y apenas fue exigido con algunos remates desde afuera del área.
La historia parecía empezar a resolverse apenas iniciado el complemento. A los cinco minutos, Ismaila Sarr bajó de pecho un envío largo y definió de volea ante Courtois para ampliar la ventaja y desatar la ilusión africana.
¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Ismaila Sarr sacó a relucir su velocidad, definió perfecto y le ganó el duelo a Courtois para el 2-0 de Senegal ante Bélgica.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/RmtfPsYDFn
Una inesperada remontada belga
Con el 2-0, Bélgica entró en estado de urgencia. Rudi García movió el banco, cambió nombres y esquema, pero durante gran parte del segundo tiempo no encontró respuestas. De hecho, si el resultado siguió abierto fue por Courtois, que sostuvo a su equipo con varias intervenciones ante nuevas chances senegalesas.
Sin embargo, cuando todo se encaminaba a una derrota clara, apareció una reacción inesperada. A los 40 minutos, Thomas Meunier envió un buscapié desde la derecha y Romelu Lukaku, que había ingresado desde el banco, conectó para descontar.
¡NO FALLÁS, ROMELU! Lukaku se mostró dentro del área, no perdonó y firmó el 1-2 de Bélgica vs. Senegal.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yaJqV0edRV
El golpe fue anímico y los europeos fueron por más. Apenas cuatro minutos después, tras un nuevo envío al área, Mory Diaw salió en falso y Youri Tielemans apareció solo para cabecear con el arco vacío y establecer un 2-2 que parecía imposible unos minutos antes.
¡¡LO HICISTE VOS, YOURI!! TIELEMANS SE ANTICIPÓ A DIAW TRAS EL CENTRO DE TROSSARD Y MARCÓ EL 2-2 AGÓNICO DE BÉLGICA VS. SENEGAL.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FsrVv8nQ1o
Ya en el cierre del tiempo suplementario llegó el desenlace. Tielemans fue a buscar un buscapié dentro del área y recibió un impacto desde atrás del senegalés Camara. El árbitro revisó la acción en el VAR, sancionó penal y el propio volante se hizo cargo.
Con una tranquilidad absoluta y todo el peso del partido encima, Tielemans la clavó en un ángulo y firmó una remontada que ya quedó entre las más impactantes del torneo. Ahora, Bélgica espera por el anfritrión Estados Unidos o Bosnia Herzegovina en los octavos de final.
¡¡YOURI SALVADOR!! TIELEMANS ENGAÑÓ A DIAW Y SENTENCIÓ EL 3-2 DE BÉLGICA ANTE SENEGAL SOBRE EL FINAL DE LA PRÓRROGA.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nw1zKG2nnM
Comentarios