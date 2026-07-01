Bélgica remontó un partido increíble de la mano de Tielemans y eliminó a Senegal del Mundial en el alargue

El festejo de los jugadores de Bélgica con Youri Tielemans, responsable directo de la remontada. (Foto: AP)

Bélgica estaba al borde de una eliminación que parecía inevitable, pero encontró una reacción inesperada en el cierre, forzó el alargue y terminó quedándose con una clasificación dramática frente a Senegal. En el Lumen Field de Seattle, el equipo de Rudi García remontó un 2-0, ganó en el tiempo suplementario y se metió en la siguiente ronda del Mundial, donde espera por Estados Unidos o Bosnia Herzegovina.

El partido comenzó parejo y con mucha disputa en la mitad de la cancha, aunque el primer aviso serio llegó del lado africano. A los 13 minutos, Thibaut Courtois falló en el intento de cortar un centro y dejó una pelota viva que Ismaila Sarr estuvo muy cerca de transformar en gol, ya que su remate impactó en el palo. Esa acción fue el punto de quiebre: Senegal ganó confianza y empezó a inclinar la cancha.

Los dirigidos por Pape Thiaw crecieron con el correr de los minutos y encontraron premio a los 24. Sadio Mané envió un centro desde la izquierda, Sarr conectó de cabeza y, luego de otro rebote en el poste, esta vez apareció Habib Diarra para empujarla y poner el 1-0.

¡PEGARON PRIMERO LOS AFRICANOS! Diarra capturó el rebote luego de que la pelota pegue en el palo y marcó el 1-0 de Senegal ante Bélgica. ¡QUÉ COPA DEL MUNDO!



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Lejos de conformarse, Senegal siguió atacando. Mané tuvo varias intervenciones determinantes y fue el futbolista que más complicó a una Bélgica que parecía desconectada. Del otro lado, Mory Diaw prácticamente no intervino durante toda la primera etapa y apenas fue exigido con algunos remates desde afuera del área.

La historia parecía empezar a resolverse apenas iniciado el complemento. A los cinco minutos, Ismaila Sarr bajó de pecho un envío largo y definió de volea ante Courtois para ampliar la ventaja y desatar la ilusión africana.

¡¡ES UN GOLAZO TOTAL!! Ismaila Sarr sacó a relucir su velocidad, definió perfecto y le ganó el duelo a Courtois para el 2-0 de Senegal ante Bélgica.



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Una inesperada remontada belga

Con el 2-0, Bélgica entró en estado de urgencia. Rudi García movió el banco, cambió nombres y esquema, pero durante gran parte del segundo tiempo no encontró respuestas. De hecho, si el resultado siguió abierto fue por Courtois, que sostuvo a su equipo con varias intervenciones ante nuevas chances senegalesas.

Sin embargo, cuando todo se encaminaba a una derrota clara, apareció una reacción inesperada. A los 40 minutos, Thomas Meunier envió un buscapié desde la derecha y Romelu Lukaku, que había ingresado desde el banco, conectó para descontar.

¡NO FALLÁS, ROMELU! Lukaku se mostró dentro del área, no perdonó y firmó el 1-2 de Bélgica vs. Senegal.



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El golpe fue anímico y los europeos fueron por más. Apenas cuatro minutos después, tras un nuevo envío al área, Mory Diaw salió en falso y Youri Tielemans apareció solo para cabecear con el arco vacío y establecer un 2-2 que parecía imposible unos minutos antes.

¡¡LO HICISTE VOS, YOURI!! TIELEMANS SE ANTICIPÓ A DIAW TRAS EL CENTRO DE TROSSARD Y MARCÓ EL 2-2 AGÓNICO DE BÉLGICA VS. SENEGAL.



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Ya en el cierre del tiempo suplementario llegó el desenlace. Tielemans fue a buscar un buscapié dentro del área y recibió un impacto desde atrás del senegalés Camara. El árbitro revisó la acción en el VAR, sancionó penal y el propio volante se hizo cargo.

Con una tranquilidad absoluta y todo el peso del partido encima, Tielemans la clavó en un ángulo y firmó una remontada que ya quedó entre las más impactantes del torneo. Ahora, Bélgica espera por el anfritrión Estados Unidos o Bosnia Herzegovina en los octavos de final.