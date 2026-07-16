El insólito informe de un diario británico con «31 trucos sucios» de la Selección Argentina para eliminar a Inglaterra

La Selección Argentina escribió una nueva página de su gloriosa historia. En Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron a Inglaterra por 2-1 y se metieron en una nueva final de la Copa del Mundo.

Tras la clasificación de la Albiceleste, un diario británico realizó un artículo sobre los «trucos» de la Albiceleste para derrotar a los Tres Leones. El prestigioso The Telegraph publicó una insólita editorial que título: «Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra«.

Allí, se enlistó minuciosamente cómo la campeona del mundo intentó «desestabilizar» a los dirigidos por Thomas Tuchel. El periodista Frankie Christou remarcó que «Argentina recurrió a todo tipo de jugadas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras» y enumeró jugadas desde el arranque del partido hasta el final.

La lista comenzó al minuto de juego, cuando «Mac Allister empujó a Anderson», señala. Además, el periodista agrega que «la ferocidad del partido se hace patente desde el arranque«. Luego, se nombran diferentes faltas, discusiones o acciones insólitas que, según la prensa británica, influyeron en el resultado.

En Inglaterra no gustó el juego friccionado de la Scaloneta.

Estos trucos no terminan luego del pitazo final del árbitro Elfath. Los últimos dos puntos son de acciones post partido: se enfocan en las «exuberantes celebraciones» de Argentina, que hizo «enfurecer a los jugadores de Inglaterra». El cierre de esta ridícula editorial es sobre el festejo con la bandera de Malvinas en el terreno de juego.

La bandera que mostró Lo Celso tras la victoria de Argentina.

La lista completa de «trucos» de Argentina

1′: Mac Allister le deja el pie a Anderson.

2′: Paredes empuja a Bellingham.

3′: Enzo llega tarde ante Anderson.

6′: Simeone le pega por atrás a Anderson.

11′: Enzo le hace otra falta a Anderson.

11′: Falta sin pelota a Rogers.

13′: Patada de Simeone a Pickford sin pelota.

15′: Paredes insulta a Bellingham.

16′: Simeone le da una palmada a Gordon.

24′: Simeone le hace falta a Pickford.

28′: Mac Allister llega tarde ante James.

31′: Enzo le comete falta a Bellingham.

33′: Simone le hace falta con la cabeza a Guéhi.

34′: Molina le paga a Bellingham por atrás.

36′: Messi le pega una patada desde el piso a Spence luego de recibir una falta.