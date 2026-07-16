El insólito informe de un diario británico con «31 trucos sucios» de la Selección Argentina para eliminar a Inglaterra
El prestigioso medio The Telegraph publicó una inesperada lista con jugadas, discusiones y acciones que supuestamente influyeron en la derrota de Inglaterra ante la Albiceleste. Los detalles.
La Selección Argentina escribió una nueva página de su gloriosa historia. En Atlanta, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron a Inglaterra por 2-1 y se metieron en una nueva final de la Copa del Mundo.
Tras la clasificación de la Albiceleste, un diario británico realizó un artículo sobre los «trucos» de la Albiceleste para derrotar a los Tres Leones. El prestigioso The Telegraph publicó una insólita editorial que título: «Los 31 trucos sucios que Argentina empleó ante Inglaterra«.
Allí, se enlistó minuciosamente cómo la campeona del mundo intentó «desestabilizar» a los dirigidos por Thomas Tuchel. El periodista Frankie Christou remarcó que «Argentina recurrió a todo tipo de jugadas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras» y enumeró jugadas desde el arranque del partido hasta el final.
La lista comenzó al minuto de juego, cuando «Mac Allister empujó a Anderson», señala. Además, el periodista agrega que «la ferocidad del partido se hace patente desde el arranque«. Luego, se nombran diferentes faltas, discusiones o acciones insólitas que, según la prensa británica, influyeron en el resultado.
Estos trucos no terminan luego del pitazo final del árbitro Elfath. Los últimos dos puntos son de acciones post partido: se enfocan en las «exuberantes celebraciones» de Argentina, que hizo «enfurecer a los jugadores de Inglaterra». El cierre de esta ridícula editorial es sobre el festejo con la bandera de Malvinas en el terreno de juego.
La lista completa de «trucos» de Argentina
- 1′: Mac Allister le deja el pie a Anderson.
- 2′: Paredes empuja a Bellingham.
- 3′: Enzo llega tarde ante Anderson.
- 6′: Simeone le pega por atrás a Anderson.
- 11′: Enzo le hace otra falta a Anderson.
- 11′: Falta sin pelota a Rogers.
- 13′: Patada de Simeone a Pickford sin pelota.
- 15′: Paredes insulta a Bellingham.
- 16′: Simeone le da una palmada a Gordon.
- 24′: Simeone le hace falta a Pickford.
- 28′: Mac Allister llega tarde ante James.
- 31′: Enzo le comete falta a Bellingham.
- 33′: Simone le hace falta con la cabeza a Guéhi.
- 34′: Molina le paga a Bellingham por atrás.
- 36′: Messi le pega una patada desde el piso a Spence luego de recibir una falta.
- 37′: Paredes y Mac Allister piden roja a Anderson.
41′: Lisandro es amonestado por falta a Rogers.
- 45′: El banco de argentino tira una pelota a la cancha cuando James intenta sacar rápido un lateral.
- 45+2′: Paredes levanta la pierna ante Anderson.
- Entretiempo: Messi persigue al árbitro hasta el túnel mientras protesta.
- 48′: Messi empuja a Bellingham contra los carteles.
- 51′: Cuti amonestado por falta a Bellingham.
- 53′: Simeone le pega a Spence en la cara.
- 58′: Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti lo mueve en el aire para molestarlo.
- 73′: Messi empuja a Spence.
- 85′: Cuti le grita el gol en la cara a Pickford.
- 88′: Stones sufre un golpe en la cabeza.
- 90+2′: Montiel insulta a Bellingham.
- 90+7′: Dibu hace tiempo y se ríe.
- Final: Los jugadores ingleses reaccionan a las provocaciones argentinas después de la derrota.
- Festejo con la bandera de Malvinas.
Comentarios