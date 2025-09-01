Benjamín Ochoa cerró la etapa regular con un gran triunfo en el TC Pista PickUp

Un oportuno cambio de neumáticos en el inicio de la carrera le permitió a Benjamín Ochoa (Ford Ranger) llevarse la victoria en la final de la séptima fecha del TC Pista Pick Up, que se corrió en el autódromo de Río Cuarto. El piloto de Viedma obtuvo su segundo triunfo en en la categoría. Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) y Marco Dianda (Ford Ranger) fueron sus escoltas en el circuito del Imperio cordobés.

Como ocurrió hace una semana en el TC Pista, Benja y también su hermano Joaquín se metieron en el top 12 que irá por el título en la competitiva categoría de las camionetas. En este caso se invirtieron los roles, porque Benjamín partirá desde el segundo lugar y el mayor, quinto.

Triunfazo: largó 12° y ganó

Con una pista húmeda pero fuerte viento y sin lluvia se largó la final. El rionegrino, que partió desde la 12ª posición, optó por las gomas para piso seco cuando la mayoría de sus rivales habían elegido las ancorizadas.

Así fue avanzando en el pelotón hasta superar en apenas dos vueltas (la 9ª y la 10ª) a los tres pilotos que encabezaban la competencia: primera a Marco Dianda (Ford Ranger) y Tomás Pellandino (Ford Ranger) y después al líder, Juan Sebastián Gallo (VW Amarok).

«El que no arriega, no gana»

“Salimos con gomas de lluvia y no me gustó cómo se sentía la camioneta. Y le dije al equipo que estaba para los neumáticos lisos. El que no arriesga no gana, le dije a los chicos, porque necesitábamos la victoria. No nos alcanzó para ganar la etapa regular, pero sumamos otros 8 puntos bonus para la Copa de Plata”, sostuvo el menor de los Ochoa en Campeones Radio.

Marco Dianda (Ford Ranger), que largó desde la pole position y se despistó en la primera vuelta, se recuperó (había quedado 4º) para cosechar su cuarto podio de 2025. El cordobés del Gurí Martínez Competición comenzará el play-off con 8 puntos, al igual que Joaquín Ochoa (Ford Ranger), que fue 5º, y José Rasuk (Ford Ranger), que no fue de la partida este fin de semana. La próxima fecha del TC Pista Pick Up, que marcará el inicio de la Copa de Plata, se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en el autódromo de Paraná.

Los 12 clasificados para la Copa de Plata

Joaquín y Benjamín, con la misma pilcha y listos para pelear por el título. (ACTC)

1° Juan Sebastián Gallo (31 puntos)

2° Benjamín Ochoa (16 puntos)

3° Marco Dianda (8 puntos)

4° Gaspar Chansard (8)

5° Joaquín Ochoa (8)

6° Thomas Micheloud

7° Tomás Pellandino

8° Juan Antonio Sandin

9° Santiago Arrigoni

10° José Rasuk

11° Nahuel Cordone

12° Antonino Sganga