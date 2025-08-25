Joaquín y Benjamín Ochoa se metieron en la Copa de Plata y pelearán por el título en el TC Pista

Luego de la victoria de Marco Dianda en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, la etapa regular quedó en manos del piloto de Guatimozín y sumó 15 puntos extras para los playoffs. A los cuatro clasificados, en la fecha pasada, se le sumaron los ocho restantes y ya están los 12 para la Copa de Plata. En ese grupo de privilegio están los hermanos de Viedma, Joaquín y Benjamín Ochoa.

Rodrigo Lugón, Marco Dianda, Gastón Iansa y Joaquín Ochoa ya habían entrado en la fecha pasada, en el Villicum de San Juan. Finalizada la etapa regular, Thomas Ricciardi, Nicolás Moscardini, Gaspar Chansard, Tomás Abdala, Benjamín Ochoa, Gabriel Gandulia, Bautista Damiani y Jorge Barrio completaron los 12.

Los 12 mejores de la categoría pelearán por el título a partir del 14 de septiembre. (ACTC)

Así les fue a los hermanos Ochoa en el Gálvez

Joaquín Ochoa (Dodge) coronó un muy buen fin de semana, en el que siempre fue protagonista. Con el segundo puesto, alcanzó el cuarto podio de la temporada y el sexto en su corta carrera en la categoría, que incluye 25 pruebas.

Joaquín Ochoa, a fondo por una de las curvas del Gálvez. (ACTC)

En el caso de Benajmín Ochoa (Ford), había terminado en el puesto 17° y eso ya le alcanzaba para estar entre los 12 de la Copa de Plata. Sin embargo, recuperó dos lugares luego de la técnica y así se acomodó décimo. La peleará desde atrás pero cumplió con el objetivo de correr por los puntos en la recta final de la temporada y, claro, compartir cartel con su hermano mayor.

La hora de la verdad empieza en San Luis

El TC Pista tendrá su próxima cita entre el 14 y 15 de septiembre en el Rosendo Hernández de San Luis. Ahí se llevará a cabo la primera de las cinco fechas de la Copa de Plata. Las otras serán en San Nicolás, Paraná, Toay y el cierre, en La Plata.