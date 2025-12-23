Bernardo Romeo deja su cargo como coordinador general de las juveniles de la AFA

Aunque no habrá fecha FIFA hasta marzo del año que viene, cada parte integrante de la Selección Argentina trabaja ya de lleno abocada en el próximo Mundial después de conocer tanto a sus rivales de fase de grupos como las sedes en las que disputará sus primeros tres partidos en Estados Unidos, país anfitrión junto con México y Canadá.

En esa recta final hacia la defensa del título conquistado en Qatar, Lionel Scaloni recibió la noticia de la salida de una parte importante de la estructura que encabeza desde hace ya siete años porque Bernardo Romeo dejará ser el coordinador de selecciones juveniles de AFA.

El exdelantero, que ocupa el cargo desde 2020 y lo desempeñó en constante contacto con el DT de la Selección mayor, con una mirada integral que favorezca la conexión entre las diferentes categorías, finalizará su vínculo el próximo 31 de diciembre y no renovará para poder tomar una oferta de trabajo que le llegó desde el exterior.

Aunque no se dio a conocer el nombre del club, Romeo se encargará de coordinar el proyecto de largo plazo de un equipo que milita en la United Soccer League, segunda categoría del fútbol de los Estados Unidos, que tiene como uno de sus objetivos principales desembarcar en la MLS, categoría de élite.

La importancia de la pérdida para AFA puede medirse especialmente en el contacto constante y la buena sintonía que generó con los entrenadores y colaboradores de los distintos seleccionados a lo largo de su desempeño, desde el propio Scaloni a Pablo Aimar, Diego Placente, Walter Samuel y Facundo Quiróga.