Biguá sufrió con la categoría de El Talar en la Liga Nacional de basquet

Biguá afronta una complicada gira por Buenos Aires y El Talar se lo hizo saber, con un categórico 76-48, en el duelo correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet. Las locales mostraron todo su potencial, lograron la novena victoria al hilo (9-1) y se mantienen en lo más alto, mientras que las neuquinas quedaron con registro de 3-7 y afrontarán otra dura prueba ante las escoltas, Obras Sanitarias (8-1).

Luego de un comienzo favorable al elenco visitante (10-4), las aurinegras ajustaron su defensa y sobre ese aspecto cimentaron la remontada. Se secó la ofensiva rival y, a pesar del bajo porcentaje en triples (20% en la primera mitad) logró una luz considerable de distancia antes del descanso largo (40-21). En la segunda mitad la tendencia siguió igual, con muchos minutos para quienes estaban en el banco.

Luciana Delabarba fue la goleadora del partido con 13 puntos, mientras que Julia Centurión, con sus 11 unidades, fue la mayor anotadora de Biguá, seguida de Paula Fernández (9) y Agustina Jourdheuil (7). En las locales también sobresalieron Jazmyn Turner (doble-doble con 12 puntos y 12 rebotes) y de Paula Fernández (9+5).

Julieta Alé manejó los hilos en El Talar. Jourdheuil, como siempre, rindió. (Prensa El Talar)

Otra complicada cita en El Templo del Rock

Biguá visitará este viernes a Obras Sanitarias, en El Templo del Rock. Será a las 19, en otro compromiso muy duro ante un equipo que tiene presencia neuquina con Natassja Kolff y Julia Bosque, dos pilares de las Tacheras que mantienen una tremenda disputa con El Talar en la zona alta de las posiciones.

Las neuquinas tratarán de presentar batalla y, en el viaje de vuelta, empezarán a pensar en la doble jornada del Ruca Che, la próxima semana. El lunes 10 contra Lanús y el martes 11 ante Rocamora, rivales directas, de cara a los play offs.