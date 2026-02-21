En un partido emotivo, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza

La Lepra se quedó con la victoria como local y acumula tres triunfos en esa condición.

En un encuentro vibrante y cargado de giros emocionales, Independiente Rivadavia venció 3-2 a Independiente de Avellaneda en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. El conjunto mendocino, que comenzó ganando, logró reponerse tras quedar en desventaja en el segundo tiempo y terminó sellando una victoria épica gracias a Fabrizio Sartori, autor de un doblete decisivo en el tramo final del partido.

Los goles del partidazo que La Lepra le ganó a Independiente en Mendoza

La historia comenzó favorable para la Lepra mendocina, que a los 17 minutos del primer tiempo se puso en ventaja con un cabezazo certero de Alejo Osella tras un centro de Sebastián Villa.

¡En ventaja la Lepra Mendocina! Llegó Osella por el segundo palo y @CSIRoficial le gana 1-0 a Independiente ⚽️

Sin embargo, el equipo de Avellaneda reaccionó de forma furiosa en el inicio del complemento: primero, Gabriel Ávalos empató con una tijera espectacular a los 2 minutos, y poco después, a los 6′, Abaldo culminó una ráfaga goleadora para dar vuelta el marcador 2-1, poniendo al equipo de Quinteros arriba en el marcador.

Cuando el Rojo parecía controlar las acciones y desperdiciaba chances para liquidar el partido, apareció Sartori que aprovechó un pelotazo largo para sacar un potente remate cruzado que significó el 2-2. El impacto anímico revitalizó a los locales, quienes pasaron de estar al borde del nocaut a dominar nuevamente.

El estallido final en Mendoza llegó a los 40 minutos, cuando nuevamente Sartori se vistió de héroe al conectar un cabezazo al primer palo que dejó sin respuestas a Rodrigo Rey.

¡¡OTRO GOLAZO EN MENDOZA!! Sartori picó y metió un tremendo remate cruzado para le 1-1 de Independiente Rivadavia vs. Independiente.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0mrSdNMvEI — SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026

Con este resultado, Independiente Rivadavia cortó la racha del equipo de Quinteros y sumó tres puntos de oro para volver a la cima de la zona B.