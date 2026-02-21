En un partido emotivo, Independiente Rivadavia le ganó al Rojo en Mendoza
la Lepra se impuso 3-2 luego de comenzar ganando y reponerse tras quedar en desventaja. El Rojo resignó el invicto y no pudo llegar a la punta en su grupo. Mirá los goles.
En un encuentro vibrante y cargado de giros emocionales, Independiente Rivadavia venció 3-2 a Independiente de Avellaneda en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura. El conjunto mendocino, que comenzó ganando, logró reponerse tras quedar en desventaja en el segundo tiempo y terminó sellando una victoria épica gracias a Fabrizio Sartori, autor de un doblete decisivo en el tramo final del partido.
Los goles del partidazo que La Lepra le ganó a Independiente en Mendoza
La historia comenzó favorable para la Lepra mendocina, que a los 17 minutos del primer tiempo se puso en ventaja con un cabezazo certero de Alejo Osella tras un centro de Sebastián Villa.
¡En ventaja la Lepra Mendocina! Llegó Osella por el segundo palo y @CSIRoficial le gana 1-0 a Independiente ⚽️pic.twitter.com/9Nlwc9Ty7X— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 21, 2026
Sin embargo, el equipo de Avellaneda reaccionó de forma furiosa en el inicio del complemento: primero, Gabriel Ávalos empató con una tijera espectacular a los 2 minutos, y poco después, a los 6′, Abaldo culminó una ráfaga goleadora para dar vuelta el marcador 2-1, poniendo al equipo de Quinteros arriba en el marcador.
¡En ventaja la Lepra Mendocina! Llegó Osella por el segundo palo y @CSIRoficial le gana 1-0 a Independiente ⚽️pic.twitter.com/9Nlwc9Ty7X— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 21, 2026
Cuando el Rojo parecía controlar las acciones y desperdiciaba chances para liquidar el partido, apareció Sartori que aprovechó un pelotazo largo para sacar un potente remate cruzado que significó el 2-2. El impacto anímico revitalizó a los locales, quienes pasaron de estar al borde del nocaut a dominar nuevamente.
¡En ventaja la Lepra Mendocina! Llegó Osella por el segundo palo y @CSIRoficial le gana 1-0 a Independiente ⚽️pic.twitter.com/9Nlwc9Ty7X— Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 21, 2026
El estallido final en Mendoza llegó a los 40 minutos, cuando nuevamente Sartori se vistió de héroe al conectar un cabezazo al primer palo que dejó sin respuestas a Rodrigo Rey.
¡¡OTRO GOLAZO EN MENDOZA!! Sartori picó y metió un tremendo remate cruzado para le 1-1 de Independiente Rivadavia vs. Independiente.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/0mrSdNMvEI
Con este resultado, Independiente Rivadavia cortó la racha del equipo de Quinteros y sumó tres puntos de oro para volver a la cima de la zona B.
¡¡LOCURA TOTAL EN EL GARGANTINI!! DOBLETE DE SARTORI PARA EL 3-2 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA ANTE INDEPENDIENTE.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/hItpuP0zWK
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar